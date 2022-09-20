Артемию рассматривают как фильтратора ртути

Севастопольские ученые выяснили, что артемия способна уменьшить содержание ртути в соленых озерах Крыма. Отмечено, что выводы исследователей могут быть полезны для использования этих водоемов в целях аквакультуры.

Результаты работы коллектива специалистов из Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН опубликованы в журнале Water, сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Авторы статьи выяснили, насколько загрязнены ртутью 18 соленых озер в Крыму. Оказалось, что в среднем они содержали около 300 нанограмм металла на литр. Это не превышает предельно допустимой концентрации в 500 нанограмм на литр, однако все равно является довольно большим значением.

Выяснилось, что больше ртути содержали соленые водоемы в северной части Крыма. Авторы связали это с наличием на севере Крыма крупного центра химической промышленности.

Также ученые определили, что из живых существ, населяющих соленые озера, больше всего ртути оказалось в ракообразных. С одной стороны, это позволяет использовать их для очистки водоемов, поскольку рачки-фильтраторы поглощают металл из окружающей воды, и с их фекалиями он уходит в донные отложения. С другой стороны, если артемию использовать как корм для рыб, появляются серьезные риски отравления.

«Среди множества факторов, влияющих на содержание ртути в озерах, особое место занимают населяющие их живые существа. Они могут помочь в борьбе с загрязнением. Большие популяции артемий, обитающих в соленых озерах, а также водоросли способны ускорить круговорот ртути, однако это требует дальнейших исследований», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ Николай Шадрин.

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