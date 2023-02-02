Судоремонту предлагают обнулить НДС в обмен на инвестиции

Внесенные в Госдуму поправки в Налоговый кодекс предусматривают нулевую ставку НДС для судоремонтных заводов. Сэкономленные средства предлагается инвестировать в развитие производства, включая закупку дорогостоящего оборудования.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, вводящий нулевой налог на добавленную стоимость на услуги по ремонту судов, включая суда рыбопромыслового флота, появился в базе Госдумы. Документ рассмотрели на заседании правительства 1 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что инициатива касается поддержки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности. По словам главы кабмина, поставлена задача «добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов проводилось именно в нашей стране».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, действовать льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях. Использовать режим нулевого НДС судоремонтные заводы смогут при условии, что будут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении семи лет. Такое обязательство предполагается закрепить в соглашении предприятия с государством.

По словам Михаила Мишустина, за счет средств, сэкономленных благодаря налоговым преференциям, бизнес сможет нарастить инвестиционные возможности и увеличить вложения в долгосрочные проекты. Судоремонтные предприятия получат возможность закупать дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современного высокотехнологичного флота и морской техники.

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