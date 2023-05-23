Колыма составила план лососевой путины

В Магаданской области комиссия по анадромным установила объемы и сроки добычи красной рыбы для промышленного, традиционного и любительского рыболовства. В общей сложности региону выделено 16199 тонн тихоокеанских лососей и гольцов.

Стратегия путины для области была принята на Дальневосточном научно-промысловом совете 12 апреля. Согласно протоколу заседания комиссии, региону определили к возможному вылову 14278 тонн горбуши, 1302 тонны кеты, 102 тонны кижуча, 20 тонн нерки и 497 тонн гольцов.

Сроки проведения лососевой путины установлены с 24 июня по 11 сентября, специализированный лов гольцов — с 15 сентября по 23 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Промышленному рыболовству региона выделили 10890,5 тонны горбуши, 980,5 тонны кеты, 51 тонну кижуча, 7,5 тонны нерки и 389 тонн гольцов.

Для традиционного рыболовства коренных народов комиссия распределила 224 тонны кеты, 105 тонн кеты, 12,5 тонны кижуча и 17,5 тонны гольцов. Для любительской рыбалки — 105,5 тонны горбуши, 45,1 тонны кеты, 16 тонн кижуча, 1,5 тонны нерки и 4,1 тонны гольцов.

Также комиссия установила сроки добычи для каждого вида рыболовства в районах и режимы проходных дней.

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