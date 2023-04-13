Научно-промысловый совет одобрил основные подходы на лососевую путину

В этом году на Дальнем Востоке ожидается вылов почти 512 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Подготовку к одной из самых важных путин рассмотрел Дальневосточный научно-промысловый совет.

Отраслевой совет по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве в апреле утвердил прогноз по объемам добычи тихоокеанских лососей - почти 512 тыс. тонн. Это достаточно большой вылов, обратил внимание руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Результат этого года может стать третьим среди объемов освоения нечетных лет с 2009 г. и четвертый за весь этот период, сообщает корреспондент Fishnews.

Вылов горбуши прогнозируется на уровне около 375 тыс. тонн. Основные объемы ожидаются на Восточной Камчатке - 140 тыс. тонн - и Западной Камчатке - 170 тыс. тонн. Дифференциация показала преобладание северных стад - это рыба, которая приходит на Западную Камчатку, в Магаданскую область.

По другим видам лососей прогнозы достаточно сдержанные, сообщил директор ВНИРО. По кете, например, ожидается самый низкий за последние годы вылов на Курилах. Объемы добычи нерки и кижуча прогнозируются на среднемноголетнем уровне - 35 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно.

Уточнить прогнозы на путину поможет съемка по учету преданадромной горбуши в тихоокеанских и охотоморских водах. «Мы рассчитываем, что такой подход, а также оперативная отработка рекомендаций научного штаба по лососевой путине позволят снизить неопределенность при принятии дальнейших управленческих решений», - заявил Кирилл Колончин.

Как и в прошлые годы, для выработки ключевых принципов организации путины были предложены проекты стратегий промысла по регионам. 12 апреля состоялось заседание рабочей группы ДВНПС, на котором последние шероховатости были устранены, отметил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. Совет одобрил проекты стратегий. Оперативные решения по регулированию путины традиционно будут принимать региональные комиссии по анадромным видам рыб.

Проводивший заседание научно-промыслового совета руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил проработать вопросы сохранения нерки в бассейне реки Камчатка. Глава ведомства также отметил, что необходимо проанализировать эффективность ограничительных мер, вводившихся в различных промысловых районах Дальнего Востока.

Помимо вопросов предстоящей лососевой путины НПС также рассмотрел результаты зимне-весеннего промысла минтая в Охотском море и предложения по изменению бассейновых правил рыболовства.

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