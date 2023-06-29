Налог на сверхприбыль прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль и проект изменений Налогового кодекса, предусматривающие возможность вводить отдельными законами налоги разового характера.

Напомним, что проект закона о налоге на сверхприбыль в июне внесло в Госдуму правительство.

Законопроект разработан для формирования дополнительных доходов бюджета и снижения дефицита, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Ожидается поступление 300 млрд рублей (это при расчете со ставкой 5%, уточнил далее представитель Минфина).

Новый налог, который будет носить разовый характер, планируется установить для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. выше 1 млрд рублей. От платежа правительство считает нужным освободить малый и средний бизнес, плательщиков ЕСХН, компании, созданные после 2020 г., а также нефтегазовый сектор и добычу угля (для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия).

Уплатить налог можно будет по ставке 5% в 2023 г. и по ставке 10% в 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Возможности увеличения доходной базы серьезно ограничены, правительство предложило один из вариантов такого дополнительного обеспчения, отметил председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. По предложенным изменениям поступили предложения от комитетов Госдумы, бизнес-объединений — с ними предстоит работать при дальнейшем движении законопроекта, сообщил содокладчик по законопроекту.

Также депутаты поддержали проект закона-спутника — «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса РФ». Эти поправки предусматривают возможность вводить отдельными законами налоги разового характера, вроде налога на сверхприбыль.

Законопроекты были приняты не единогласно, а большинством голосов.

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