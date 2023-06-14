С бизнеса возьмут налог на сверхприбыль

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Нововведение призвано обеспечить дополнительные доходы федерального бюджета.

Проект закона «О налоге на сверхприбыль» опубликован в базе Госдумы. Согласно законопроекту, налог будет носить разовый характер. Ожидается, что такие платежи дополнительно обеспечат поступление в федеральный бюджет 300 млрд рублей.

Нововведение распространяется как на российские, так и на иностранные организации, работающие в России через постоянные представительства.

Налог предполагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 гг. оказалась выше 1 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Не предполагается взимать налог с субъектов МСП; организаций, созданных после 1 января 2021 г.; компаний нефтегазового сектора и добытчиков угля; плательщиков ЕСХН, сообщает корреспондент Fishnews.

Сверхприбыль предполагается рассчитывать как превышение среднего арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 гг. над средним арифметическим прибыли за 2018 и 2019 гг. Особые условия планируется предусмотреть для участников соглашений о защиты и поощрении капвложений.

Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г., обратили внимание в пресс-службе Минфина России. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Налог нужно будет уплатить не позже 28 января 2024 г.

Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, заявили в финансовом ведомстве.

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