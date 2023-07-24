Сенатор и ассоциация Приморья продолжат работу над законодательством по рыболовным участкам

Новый закон о рыболовных участках должен защитить интересы добросовестных пользователей, отмечает член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья уже определили ключевые акценты для подготовки подзаконной базы.

Закон, одобренный сенаторами 19 июля, предусматривает перезакрепление рыболовных участков с действующими пользователями на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов. Для этого должен соблюдаться ряд условий, например — в случае с промыслом лососей — выполнение соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона.

Изменения — долгожданные для рыбацкого сообщества, отмечает член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Сенатор от Приморского края активно участвовала в обсуждении и подготовке изменений, выступив одним из соавторов поправок.

Необходимость законодательно установить гарантии для защиты интересов добросовестных пользователей-инвесторов назрела давно, подчеркнула Людмила Талабаева. «Поэтому крайне важно, что данный федеральный закон устанавливает право для добросовестных пользователей по окончании срока договора пользования рыболовным участком на заключение нового договора на этот участок без проведения торгов сроком на 20 лет», — цитирует парламентария пресс-служба.

Изменения положительно скажутся на деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, которые добросовестно работают и играют системообразующую роль в жизни небольших населенных пунктов и отдаленных территорий. «Совместно с ассоциацией рыбопромышленников Приморского края мы добивались, чтобы для них было меньше препятствий, чтобы они продолжали работать и поддерживать жизнь на селе», — отметила Людмила Талабаева.

Подходы лосося в Приморье — на фоне других регионов Дальнего Востока — небольшие, но «красная» путина — важнейшая составляющая хозяйственной деятельности предприятий. Так что тема рыболовных участков — также чувствительная для рыбной отрасли края. Очень важно, что федеральное законодательство предусмотрело долгосрочное закрепление участков — на 20 лет — с возможностью дальнейшего перезакрепления, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Это солидный срок, за который можно — если у кого-то еще нет таких мощностей — выстроить современные заводы по переработке, реализовать другие инфраструктурные проекты.

«Мы всегда выступали за долгосрочное закрепление ресурсов — будь то анадромные виды рыб или другие объекты промысла. На мой взгляд, это основополагающий для развития отрасли принцип», — отметил руководитель АРПП.

Президент ассоциации поблагодарил Людмилу Талабаеву за участие в подготовке закона. В объединении рассчитывают на сотрудничество с сенатором при разработке подзаконной базы.

Один из ключевых вопросов — какие направления участия в социально-экономическом развитии региона будут предусматриваться для пользователей. Позитивно, что соглашения будут заключаться на уровне субъектов Федерации. В разных регионах специфика добычи лосося своя. Сложно сравнивать Приморский край и, например, Камчатку, где вылов за путину измеряется сотнями тысяч тонн. Поэтому и требования к пользователям участков должны быть свои и учитывать экономическую целесообразность работы предприятий.

«Поэтому мы будем участвовать в разработке подзаконных актов, предлагаемых федеральными ведомствами, и смотреть, чтобы эти документы учитывали прогнозы возможного вылова», — заявил глава приморской ассоциации.

Необходимо, чтобы за всеми изменениями не оставалась без внимания ключевая задача — доступная рыбная продукция для российского потребителя. Возможно, среди обязательств пользователей как раз и могут быть поставки рыбы по приемлемым ценам, полагает собеседник Fishnews.

Работа по подзаконной базе предстоит большая. «Уверен, что у нас все получится и наши пользователи получат участки на новый срок без торгов, с учетом интересов самих предприятий, региона и, конечно, потребителей», — резюмировал Георгий Мартынов.

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