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Совет Федерации одобрил закон о торгах в рыбной отрасли. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы дали добро электронным аукционам и переменам по рыболовным участкам

Совет Федерации одобрил закон о торгах в рыбной отрасли. Особое внимание к изменениям привлечено в первую очередь в связи с изменениями системы распределения рыболовных участков.

Сенаторы на заседании 19 июля поддержали изменения федерального закона о рыболовстве. Документ предусматривает два серьезных блока поправок, сообщает корреспондент Fishnews. Первый распространяется на систему закрепления рыболовных участков. Предполагается возможность перезаключения договоров на РЛУ с действующими пользователями на новый срок без торгов (то есть без конкурсов и без аукционов) при соблюдении ряда условий. Это касается в том числе участков для промысла лососей: здесь предприятиям потребуется соблюдать соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона. Предусматриваются новые обязательства для пользователей таких РЛУ.

Также закон предусматривает переход от «молоточных» аукционов в рыбной отрасли к электронным. Для распределения рыболовных участков конкурсы остаются только для традиционного рыболовства, во всех остальных случаях будут использоваться аукционы (за исключением уже упомянутого перезаключения вообще без торгов).

Члены Совета Федерации единогласно одобрили закон на пленарном заседании 19 июля. Сенаторы отметили важность этих поправок в нынешней редакции для прибрежных регионов, среднего и малого рыбацкого бизнеса.

Теперь закон должен получить подпись президента. Планируемый срок вступления в силу — с 1 сентября 2024 г.

В Росрыболовстве уже отметили, что потребуются также изменения законодательства по приведению в соответствие границ рыболовных участков: при подготовке закона о торгах подходящую формулировку не нашли и решили взять на это больше времени.

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