Сахалин и Курилы подвели итоги лососевой путины

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области в этом году превысил 71 тыс. тонн. Это на 21% выше уровня предыдущего нечетного, 2021-го, года.

Итоги лососевой путины подвели в Сахалинской области. С начала путины островные предприятия добыли более 34,47 тыс. тонн горбуши и 35,15 тыс. тонн кеты. Нерки поймано 1,35 тыс. тонн, кижуча — более 812 тонн. В рамках любительского рыболовства добыто 7,6 тонны симы — промышленный лов этой рыбы запрещен.

В рамках промышленного рыболовства в этом году добыто 68,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это более чем на 95% соответствует прогнозам науки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В регионе использовались дополнительные меры регулирования добычи красной рыбы. Так, промысел горбуши не открывался в заливах Терпения и Анива, на юго-западном побережье Сахалина.

«Принятая мера позволила заполнить большинство рек на 100% и вести промысел в море без введения проходных дней», — отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Глава областного ведомства рассказал, что при определении мест вылова предусматривалось ограничение длины центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря — до тысячи метров. «Эта мера являлась достаточно эффективной, поскольку в водных объектах юго-восточного побережья острова, где осуществлялся промысел, было оптимальное заполнение нерестилищ», — подчеркнул Иван Радченко.

Также министр добавил, что серьезную основу для промысла кеты обеспечивает аквакультура — рыба добывается в основном в районах, которые прилегают к базовым водным объектам лососевых рыбоводных заводов.

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