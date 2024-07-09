Горбуша обошла нерку в уловах «красной» путины

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, по данным на 7 июля, превысил 9 тыс. тонн. Более 65% от общего объема добычи пришлось на долю горбуши.

По информации на 7 июля, в дальневосточных регионах поймано 9372 тонны тихоокеанских лососей.

Камчатка поймала 5225 тонн, при этом объемы вылова горбуши и нерки практически сравнялись: добыта 2338 тонн нерки и 2081 тонна горбуши, сообщает корреспондент Fishnews. На втором месте по уловам Хабаровский край: здесь освоено суммарно 2456 тонн, в том числе 2440 тонн горбуши. На третьей позиции — Сахалинская область, где рыбаки взяли 705 тонн красной рыбы, включая 305 тонн кеты и 270 тонн горбуши.

В Магаданской области поймана 591 тонна. В Приморском крае — 622 тонны, на Чукотке — 133 тонны.

На самом старте путины основные уловы традиционно приходятся на нерку, но теперь на первую позицию уже вышла горбуша. Ее выловлено 5939 тонн. Общий объем добычи нерки — 2589 тонн. Кеты освоено 923 тонны. Остальные объемы приходятся на чавычу, кижуча и симу.

Если рассматривать вылов лососей по промысловым районам, то основной вылов горбуши сосредоточен в Камчатском (Карагинская подзона) и Хабаровском краях (Северное Приморье), в Магаданской области это Ольская и Тауйская группы рек, в Сахалинской области — Северные Курилы. Нерка традиционно облавливается на рыболовных участках восточного побережья Камчатки, это же касается и кеты, рассказали в пресс-службе ВНИРО. Отмечен рост вылова нерки на Чукотке.

В институте также рассказали о научном обеспечении путины. Работы на НИС «ТИНРО» на путях преданадромных миграций лососей завершились, специалисты обрабатывают полученные материалы.

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