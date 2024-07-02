Дальний Восток подсчитал июньские уловы лосося

К началу июля вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне превысил 4 тыс. тонн. Основную долю в уловах традиционно занимает нерка, однако постепенно растут и объемы добычи горбуши.

По данным на 30 июня, на Дальнем Востоке добыта 4031 тонна тихоокеанских лососей. В Камчатском крае рыбаки взяли 2450 тонн, в том числе 1865 тонн нерки. Далее по объемам добычи следует Хабаровский край, где выловлено 1017 тонн красной рыбы — именно на этот регион сейчас приходятся основные объемы освоения горбуши (к концу июня освоено 1010 тонн).

Более 47% общего вылова красной рыбы в Дальневосточном регионе к концу июня составила нерка, однако по мере развития путины растет доля горбуши — самого массового объекта лососевого промысла. К 30 июня на этот вид пришлось более 40%, сообщает корреспондент Fishnews.

Научное сопровождение путины обеспечивают более 35 специалистов, в том числе из Центрального института Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, рассказали в пресс-службе ВНИРО. Сейчас работы направлены на учет производителей лососей, собрано свыше 4 тыс. образцов.

Численность производителей, пропущенных на нерест, учитывают на модельных водных объектах в соответствии с региональными стратегиями промысла, в том числе с борта беспилотных летательных аппаратов. Продолжаются работы на НИС «ТИНРО» на путях преданадромных миграций лососей и контрольные сплавы на реке Камчатка.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews