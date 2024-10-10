Планы по строительству ГЭС в Монголии оценит наука

Специалисты Российской академии наук и Академии наук Монголии совместно оценят экологические риски от строительства ГЭС «Эгийн-Гол» для трансграничного бассейна реки Селенги и озера Байкал.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, министр окружающей среды и изменения климата Монголии Салдан Одонтуяа, президент Российской академии наук Геннадий Красников договорились начать совместную научную работу по оценке возможного негативного воздействия строительства гидроэлектростанции на левом притоке Селенги.

В Монголии уже несколько лет проектируют ГЭС «Эгийн-Гол», но российская сторона неоднократно указывала на экологические риски, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

«У России и Монголии высокое взаимопонимание и сотрудничество в сфере окружающей среды. И мы признательны монгольской стороне за учет нашей обеспокоенности по поводу возможных экологических рисков. Селенга впадает в Байкал, и мы должны быть абсолютно уверены, что на озеро не будет оказано негативное воздействие», — сказал Александр Козлов.

«Мы должны, конечно, все внимательно разработать и выслушать мнения наших академиков и специалистов. В предыдущие годы было очень много разработок по этому вопросу, но этим занимались именно чиновники, а не ученые. Поэтому по предложению российской стороны мы и обращаемся к научному сообществу», — подчеркнула Салдан Одонтуяа.

Академики будут проводить исследования в рамках специально созданной рабочей группы при Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны межправкомиссию возглавляет Александр Козлов.

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