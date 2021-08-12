Россия оценит вред своим озерам от монгольской плотины

Минприроды планирует определить ущерб российским экосистемам от обустройства Монголией водохранилища на трансграничной реке Ульдза. Ранее свою озабоченность действиями республики выразила ЮНЕСКО.

Минприроды России объявило о конкурсе на исследование: как повлияет регулирование Монголией стока реки Ульдза на биоразнообразие Даурского экорегиона в границах РФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июле 2020 г. стало известно, что Монголия начала реализацию проекта Онон-Улз по строительству водохранилища на реке Ульдза. В министерстве опасаются, что это изменит естественный гидрологический режим Ульдзы, Торейских озер и других степных озер.

Бассейн Ульдзы (другое название — Улдза, по-монгольски — Улз-Гол) — трансграничный. Общая длина водотока составляет 425 км, в том числе в РФ — 16 км. На территории России находятся низовья, где река разделяется на рукава и впадает в озеро Барун-Торей. Низовья расположены на землях российского заповедника «Даурский» и монгольского заповедника «Монгол-Дагуур». Эти ООПТ входят в состав международного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия» и российско-монгольского объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии».

«Даурский» уже провел предварительную оценку главных угроз от строительства плотины. Также «глубокую озабоченность» планами Монгольской Республики выразил Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе расширенной сессии в июле 2021 г. В решении сессии отмечено, что реализация проекта началась без уведомления ЮНЕСКО. Монголию призвали прекратить строительство до проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Напомним, что ранее тревогу у российской общественности вызвали до сих пор не реализованные планы Монголии по строительству ГЭС на реке Селенга.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews