Россия и Монголия уделят особое внимание экологии Байкала и Селенги

Профильные министерства России и Монголии подписали Меморандум о сотрудничестве по сохранению озера Байкал и реки Селенга. Планируется, в частности, исследовать, как повлияет на эти экосистемы строительство ГЭС на реке Эгийн-Гол.

Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр окружающей среды и изменения климата Монголии Салдангийн Одонтуяа в присутствии глав государств Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха.

«Меморандум — это юридическая база, на основе которой мы будем выстраивать дальнейшее взаимодействие», — прокомментировал Александр Козлов.

На июльском саммите ШОС президент Монголии предложил Владимиру Путину обсудить возможность построить гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, для обеспечения безопасности экосистемы приграничных территорий сторонам необходимо провести большую работу по изучению влияния строительства ГЭС на климатические, биологические и гидрологические процессы в экосистеме Байкала и Селенги. Эта река, напомним, — основной источник воды для озера.

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