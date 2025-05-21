Семен Николенко: создававший рыбное хозяйство Дальнего Востока

Fishnews продолжает рассказывать о ветеранах — известных работниках рыбной отрасли. Семен Леонтьевич Николенко прошел две войны и потом почти 30 лет активно участвовал в развитии рыбного хозяйства на Дальнем Востоке.

Семен Леонтьевич Николенко родился 5 февраля 1921 г. в Украинской ССР — в селе Петрово Знаменского района Кировоградской области. Спасаясь от голода 1930-х, семья с двумя детьми перебралась на Дальний Восток.

Во Владивостоке Семен окончил среднюю школу № 28 и поступил в Дальневосточный политехнический институт имени В.В. Куйбышева, на строительный факультет. Доучиться помешала Советско-финская война.

Семена, прошедшего военно-морскую подготовку в ДВПИ, призвали в 1939 г. Как вспоминает сын, Виктор Семенович, отец служил снайпером.

После первого ранения Семена Николенко перевели в связисты. Он прошел не только финскую войну, но и Великую Отечественную, где получил второе ранение. В марте 1943 г. вступил в КПСС. День Победы встретил в госпитале с раздробленной ногой. По словам Виктора Семеновича, на счету отца более 30 убитых вражеских офицеров.

Демобилизовавшись, Семен Николенко вернулся к учебе. В 1951 г. он с медалью окончил ДВПИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с квалификацией «инженер-строитель». И сразу стал работать в рыбной промышленности: в том же году выпускник был по распределению назначен на должность начальника отдела капитального строительства (ОКСа) Главприморрыбпрома.

В 1959 г. Семен Николенко уже руководил ОКСом Главного управления рыбной промышленности районов Дальнего Востока. А в 1965 г. стал заместителем начальника Дальрыбы (переименованного Главдальвостокрыбпрома) — тоже по строительной части. На этой должности Семен Леонтьевич трудился до ухода на пенсию в мае 1981 г.

Под его руководством было построено множество предприятий — рыбокомбинаты, холодильники, фабрики по выпуску тары, ж/д станции рыбного порта. Стройки велись во Владивостоке, Находке, Хабаровске, на Сахалине, Курилах, Камчатке…

Один из самых известных объектов, построенных Дальрыбой, — Краевая клиническая больница № 2, знаменитая «Больница рыбаков», в столице Приморья. Ее посетил министр рыбной промышленности СССР Александр Ишков, будучи в командировке, и остался очень доволен.

«Отец по заданиям начальника Дальрыбы летал в Министерство рыбной промышленности в Москву и «выбивал» деньги на объект, финансирование. А потом ездил со своим водителем, например, в Находку и там контролировал ход строительства. Так что папу мы почти не видели, только в отпуске, и то не всегда», — вспоминает Виктор Семенович.

Семен Леонтьевич курировал и строительство жилых домов для работников рыбного хозяйства. Приходилось ему заниматься и распределением квартир.

Также «под крылом» Семена Николенко было и снабжение судов, и автомобильный транспорт, который распределяли по стройкам...

«Уходил отец на работу в 9 утра, приходил в 10-11 вечера. Так как он был идейным коммунистом, с него и спрашивали соответственно», — подчеркивает Виктор Семенович.

Семен Леонтьевич Николенко ушел из жизни 13 июля 2008 г. Он оставил после себя не только добрую память, но и предприятия, учреждения, жилые дома. Многие заводы и холодильники, построенные под руководством этого заместителя начальника Дальрыбы, работают и сейчас.

Подробнее о жизни и семье Семена Леонтьевича Николенко читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.