Ученые пополняют информацию о воспроизводстве сиговых

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО посчитали покатные личинки сиговых на Северной Сосьве — основной нерестовой реке Нижнеобского бассейна. Собранная информация поможет оценить эффективность естественного воспроизводства ценной рыбы.

Научная группа работала на Северной Сосьве в границах Березовского района ХМАО — Югры. Здесь традиционно фиксируются личинки пяти видов сиговых: сига-пыжьяна, пеляди, чира, тугуна и нельмы.

«Личинки начинают вылупляться из икры с первым весенним подъемом воды и сразу же скатываются вниз по течению. После схода льда личинок на нерестилище не остается. Покатная миграция продолжается до тех пор, пока будущая молодь не достигнет соров. И здесь уже начинается самый ответственный период — переход на самостоятельное питание. Он определяет дальнейшую судьбу молодого поколения, ведь именно в это время высока вероятность погибнуть от недостатка корма, хищников или штормовых ветров», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На реке специалисты рыбохозяйственной науки провели комплексные исследования для оценки условий, в которых развиваются личинки. В частности, измеряли скорость течения и фиксировали уровень подъема паводковых вод. Кроме того, отобрали пробы фито-, зоопланктонных и бентосных сообществ, а также пробы воды и донных отложений для гидрохимического анализа. Пробы взяты с берегов, русла реки и в близлежащей соровой системе.

В комплексе собранные данные помогут оценить эффективность естественного воспроизводства ценной рыбы и получить достоверную информацию о возможном пополнении промыслового запаса, отметили в институте.

Читайте также: Наука собрала данные по беспозвоночным в Зауралье

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews