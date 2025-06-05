Наука собрала данные по беспозвоночным в Зауралье

Сотрудники Тюменского филиала ВНИРО вернулись из двухнедельной экспедиции по озерам Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Специалисты исследовали сырьевую базу артемии, ее цист, а также запасы кладоцер, копепод и хаоборид.

Комплексные исследования прошли на 35 озерах общей площадью 280 кв. км, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты взяли образцы зоопланктона и зообентоса, измерили параметры водной среды: температуру, прозрачность, соленость воды, количество растворенного в ней кислорода. Также отобрали пробы воды на анализ основных гидрохимических показателей.

Следующий аналогичный выезд на озера Челябинской, Курганской и Тюменской областей запланирован на август. Такая периодичность позволит ученым оценить промысловых беспозвоночных на разных этапах жизненного цикла.

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