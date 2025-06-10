Заводская кета находит дорогу в камчатские реки

По данным ученых, почти 90% кеты, выловленной в 2024 г. в реке Паратунке, было выращено на Паратунском ЛРЗ. Аналогичные исследования в устье реки Авача подтвердили заводское происхождение более чем у половины пойманной рыбы.

Результаты исследования, проведенного в 2024 г. на камчатских реках, Главрыбвод представил на пресс-конференции 9 июня. Задачей ученых было установить долю взрослых особей кеты, выращенных на Паратунском экспериментально-производственном лососевом рыбоводном заводе Северо-Восточного филиала Главрыбвода, которые вернулись на нерест в бассейн реки Паратунка. Завод ежегодно выпускает в эту реку около 15 млн штук молоди кеты.

Для оценки эффективности работы ЛРЗ использовался специальный способ массового мечения рыб, позволяющий по рисунку на отолите (похожем на камень образовании во внутреннем ухе, который формируется у подросших мальков) точно определить год и место, где была выращена рыба.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исследование показало, что такие метки имелись у 89,9% кеты, выловленной в 2024 г. в реке Паратунке. Причем большую часть в уловах составляли рыбы в возрасте от 3 до 5 лет. Аналогичные работы в устье реки Авачи подтвердили происхождение 56,3% добытой кеты с другого рыбоводного завода Главрыбвода «Кеткино».

Для сравнения, по данным Камчатского филиала ВНИРО, в 2022 г. средняя многолетняя доля заводских рыб в Паратунке составляла только 34,4%, а в Аваче —10,2%. Доминантное присутствие заводской рыбы в уловах 2024 г. подтверждает рост эффективности работы рыбоводных заводов и их вклад в сохранение запасов лососевых, считают в Главрыбводе.

Таким образом ЛРЗ Северо-Восточного филиала, которые ежегодно обеспечивают выпуск более 40 млн штук молоди тихоокеанских лососей в реки Камчатского края, создают базу не только для пополнения запасов лососевых, но и для развития туризма в регионе.

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