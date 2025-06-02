Желающих помочь лососю объединила акция на Камчатке

Проект «Жизнь камчатскому лососю!» организовали по инициативе Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Последний этап акции прошел на рыбоводном заводе «Кеткино»: в бассейн реки Авача выпустили 50 тыс. мальков кеты.

Проект «Жизнь камчатскому лососю!» стартовал в регионе несколько месяцев назад и сразу же вызвал интерес у жителей Камчатского края, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. В акции участвовали и дети, и взрослые, а также бизнес-структуры.

Экологический проект реализовывался при поддержке краевых властей. Акция, запущенная на площадке регионального портала госуслуг в рамках сервиса «Спасти лосося», позволяла всем желающим выбрать вид и количество молоди красной рыбы и оплатить ее выращивание для последующего выпуска в естественную среду обитания.

В рамках завершающего этапа Северо-Восточный филиал Главрыбвода вручил дипломы участникам, которые поддержали восстановление кеты в бассейне реки Авача.

Рыбоводы провели экскурсию по лососевому рыбоводному заводу «Кеткино» и помогли выпустить подращенных мальков в бассейн реки Авача.

В торжественном выпуске также участвовали представители теруправления Росрыболовства, ВНИРО и бизнеса.

Также в этот день малька выпускали по госзаданию и в рамках компенсационных мероприятий. Всего в свободное плавание отправилось 680 тыс. экземпляров ценной камчатской рыбы отправилось.

В этом году на лососевом рыбоводном заводе «Кеткино» вырастили и выпустили более 7 млн штук кеты. В том числе более 6 млн в рамках работ по государственному заданию.

По словам начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Михаила Цыбуленко, подобные экологические проекты помогают каждому жителю страны стать участником процесса восстановления такого важного ресурса, как тихоокеанские лососи, почувствовать причастность к большому и важному делу сохранения популяции ценных видов рыб.

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