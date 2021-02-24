Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Много снега, солнце, азарт множества людей и запах жареной наваги – все это о состязаниях «Сахалинский лед». Соревнования по лову наваги проходили на реке Найба уже в десятый раз.

Ни хвоста ни чешуи участникам «Сахалинского льда» пожелал губернатор Валерий Лимаренко (он тоже, хотя и вне конкурса, испытал свои силы в ловле наваги), главный судья соревнований, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов – честной и удачной борьбы.

Состязания поражали своими масштабами: для участия в первом этапе зарегистрировалось 237 команд. «Конечно, для «Сахалинского льда» это рекорд», – отметила Любовь Стримжа, участвовавшая в организации соревнований.

Сначала каждая из команд должна была в своем секторе поймать как можно более увесистый улов. На выполнение этой задачи рыбакам отводилось полчаса, но потом время решили добавить. С собой в зону лова можно было брать только удочки, бур, стул, черпалку, прикормку, насадку, линейку (отсеять и отпустить рыбу непромыслового размера) и выданный при регистрации пакет - в него и помещалась пойманная навага, чтобы исключить подмену улова. Конкуренция на «Сахалинском льду» серьезная, на кону – солидные призы, так что соревнования должны проходить максимально прозрачно и честно, сразу же подчеркнули организаторы.

В зачет принималась только навага и только такого разрешенного размера. «Правила рыболовства соблюдаем и на соревнованиях!» – напомнил участникам Василий Соколов.

Рыбачили не только ради призов и на скорость, но и просто ради удовольствия и вкусного обеда: множество рыбаков расположились на ледовом поле Найбы вне секторов состязаний.

Для создания атмосферы праздника некоторые команды позаботились о костюмах. Это отличный способ обеспечить себе и другим хорошее настроение, поделились секретом участницы команды «Великолепные девчонки».

Радовали и названия команд: «Медаль за навагу», «Рыбы моей мечты», «Уловимый», «Скромные пескари». «Бигфиша стародубская» и многие-многие другие.

Первое место в командных соревнованиях получила команда «PRO FISH»: она поймала около 13 кг наваги, заработав 50 тыс. рублей и кубок Росрыболовства. Второй и третий результат – у команд «Есенина» и «Первые».

Призы получили и участники, которые вышли на лед, несмотря на сложности со здоровьем. Лучшей стала команда «Эдельвейс-1», она же заработала 10 тыс. рублей и подарочный сертификат за самую крупную рыбу: счастливой оказалась навага в 39,3 см.

Отметили и самого опытного рыболова – 83-летнего Роберта Елагина.

Новинкой юбилейных состязаний стала Лига чемпионов: в ней участвовали команды победителей предыдущих лет. Они соревновались в рыбацкой эстафете. Здесь первое место завоевала команда «Удача», второе – «Навага», третье - «Акулы порядка».

50 команд, отобранных по итогам командного этапа, и участники Лиги чемпионов были допущены к индивидуальным соревнованиям – «Рыбацкому биатлону». Здесь нужно было первым пройти четыре зоны и в каждой поймать по наваге.

В «Мужском биатлоне» (название условное, так как в этих состязаниях могут участвовать и женщины, только им необходимо самостоятельно бурить лунку) многочисленных соперников опередил Вячеслав Астапенко из команды «Акулы порядка». Победить помогла в том числе поддержка зрителей, признался на финише счастливый и взволнованный рыбак. Волноваться было от чего: победителю достался главный приз соревнований - снегоход.

Вторым к финишу пришел Михаил Зуев из команды «Мы», третьим - Михаил Хан из «Удачи». Они получили денежные призы.

В «Женском биатлоне» лучшей стала Марина Тен – представительница команды «Не клюет». В соревнованиях она участвовала в первый раз и сразу – с таким успешным результатом.

Вообще организаторы соревнований приготовили множество призов и подарков – церемония награждения длилась около получаса.

Можно было продемонстрировать и свои кулинарные навыки. Навага вкусна не только в привычном жареном виде, решили доказать участники конкурса «Рыбная Fish-ка». На суд жюри они представили зразы из наваги, фаршированные креветками, салат и супчики с навагой. Именно супчик «НАВАЖдение» принес победу команде «Долинчаночки».

За 10 лет проведения масштаб «Сахалинской льда» серьезно вырос. Отточены правила, появились и нововведения, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. «С погодой повезло, организация хорошая была, несмотря на прошедший циклон», – поделился впечатлениями главный судья соревнований.

Активно обсуждают фестиваль в телеграм-канале «Рыбаки Сахалина». «Общий фон очень праздничный, погода сегодня радовала», – говорит Dmitriy Dmitriy.

«Были сегодня на празднике, не участвовали, просто ловили рыбу и заодно были зрителями этого грандиозного шоу. Сказать что понравилось - это ничего не сказать. Было здорово, весело, интересно», - оценила пользователь с ником Елена Александровна.

Закончился «Сахалинский лед-2021», но участники уже рассчитывают на продолжение. «Спасибо организаторам за этот день! Мы были впервые, нам очень понравилось, ждем следующего года», – написала Екатерина.

Маргарита Крючкова, Fishnews

Февраль 2021 г.