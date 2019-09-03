Когда принимали федеральный закон «О рыболовстве…», то документом оговаривались условия лишения квот по нескольким причинам: за злостное браконьерство, за неспособность выловить то, что положено, и в государственных нуждах.

Браконьерство сошло на нет, менее удачливые рыбаки со своими квотами распрощались. А что касается государственных нужд, то столь размытые условия каждый мог трактовать в меру сообразительности: в памяти всплывали то истории с продразверсткой, то с военным временем: все для фронта, все для победы.

Однако объявленное изъятие квот сложно оправдать «государственными нуждами». Ведь не планируется использовать их в научных и образовательных целях, бесплатно раздавать рыбу людям для сокращения бедности или улучшения питания российских граждан. Защита конституционного строя, борьба с экстремизмом, оборона государства от внешних угроз – ни с одной из этих функций, которые относятся к прямым обязанностям государства, запланированный отъем квот не связан.

Так с какими же целями страна требует от рыбаков и квот, и денег?

Внятной единой позиции по этому вопросу как не было, так и нет.

Сначала чиновники объявили, что квоты изымаются в целях повышения конкуренции в отрасли, для привлечения новых игроков.

Потом решили заодно и пополнить бюджет. Росрыболовство оптимистично и с гордостью спрогнозировало цифру больше 100 миллиардов рублей.

И, как ни странно, чиновники по-прежнему считают, что в результате манипуляций по изъятию сначала квот, а потом и денег из отрасли продукция почему-то должна стать для российских граждан дешевле.

Государство оказалось с революционными взглядами – отнять и переделить, как сто лет назад, только с учетом рыночных правил – давая понять, что рыбаки, у которых «отполовинили» квоты, могут еще раз их купить.

Однако, бывшие владельцы квот, на самом деле на аукционах вас никто не ждет. Потому что какая это конкуренция, если вы просто еще раз, даже за большие деньги, выкупите свои же квоты? И где же новые игроки? Это называется не повышение конкуренции, а снижение капитализации.

И этот сигнал прочитан многими рыбаками: не надо идти на аукционы, дайте купить квоты другим. Пусть приходят, пусть покажут, как надо работать.

Сегодня рыбаки становятся разменной монетой, у них появляются все новые и новые обременения. Начали с того, что переложили на них ответственность за развитие отечественного судостроения и судоремонта.

Какие требования будут завтра – вообще трудно предположить. Не стройте там – стройте здесь. Не продавайте сюда – продавайте туда. Не продавайте это, продавайте то.

Какое отношение имеют эти манипуляции с квотами к развитию рыбохозяйственного комплекса России, невозможно даже представить. К увеличению поступлений в бюджет – да. К увеличению доходности банковской деятельности – безусловно. К развитию смежных отраслей – возможно. К доступности рыбы и морепродуктов для населения России это никакого отношения не имеет.

Не кажется ли вам, что мы скатываемся в хаос?

Но в дурдоме тоже можно жить. И тоже можно изымать простыни и пододеяльники у старожилов и продавать вновь прибывшим пациентам. Хороший бизнес!

Эдуард Климов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Сентябрь 2019 г.