Парламентарии Камчатского края активно включились в процесс разработки поправок ко второму чтению федерального законопроекта, который установит сроки процедур по переоформлению рыболовных участков. В региональном Законодательном собрании считают, что предприятиям надо добавить времени на подготовку к перезаключению договоров и сдвинуть кампанию на 2026 год. На чем основывается такое предложение, в интервью Fishnews рассказала председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова.

— Ирина Леонидовна, в феврале парламент Камчатского края провел внеочередную сессию по поправкам в законодательство в сфере закрепления рыболовных участков. До этого Законодательное собрание региона также выступало за то, чтобы сдвинуть сроки кампании по перезаключению договоров на РЛУ. Почему этой теме уделяется столь большое внимание?

— Рыбная отрасль — это основа экономики и очень важный сегмент в социально-экономической палитре нашего региона. Она формирует до 30% промышленного потенциала и выступает драйвером развития прибрежных поселков. Это значительные налоговые поступления в краевой бюджет. Это рабочие места на современных предприятиях.

Камчатский край — лидер по объему инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. За семь лет 131 млрд рублей вложен в создание современнейшей — подчеркиваю — с использованием новых технологий береговой рыбопереработки. Построено 12 судов. Это нужно сохранять и развивать.

Рыбопромышленники реализуют масштабные социальные проекты, создали фонд развития территорий, оказывают огромную помощь нашим участникам СВО.

Учитывая важность отрасли для Камчатки, нам необходима стабильность в рыбохозяйственном комплексе. А предусмотренные данным законопроектом сроки и правила заключения договоров на рыболовные участки без торгов создают угрозу для работы наших предприятий. Вплоть до их закрытия.

Поэтому мы не можем обойти вопрос своим вниманием и, опираясь на мнение профессионального сообщества, пытаемся помочь рыбакам.

— Региональные законодатели предлагают перенести завершение кампании по перезаключению договоров на 2026 год. Чем обосновывается такое предложение?

— Наши доводы просты и основываются на ситуации, в которой оказались предприятия рыбной промышленности.

Вылов лососей в путину 2024 года — самый низкий за последние 20 лет. Добыто всего 235 тыс. тонн лососей, тогда как раньше уловы были на уровне 300-600 тыс. тонн. Причиной тому — цикличность в подходах рыбы и другие естественные процессы. То есть финансовых запасов у предприятий для внесения платы за перезаключение договоров сегодня нет.

Изменилось и налоговое законодательство: увеличились ставки сбора за пользование водными биоресурсами — по тихоокеанским лососям рост составил от 1,5 до 3,8 раза. Затраты на производство, транспортировку и хранение продукции, оплату труда выросли в 7-12 раз.

Количество предприятий рыбной отрасли с высокой рентабельностью на Камчатке снизилось с 35 до 9, а с низкой рентабельностью выросло с 25 до 45. Таковы данные статистики.

Поэтому мы видим очень большие риски в том, чтобы проводить кампанию по перезаключению договоров в 2025 году.

Предприятия Камчатки должны будут заплатить за перезакрепление участков 151 млрд рублей в федеральный бюджет и более 25 млрд рублей в региональный. По действующим правилам, 40% в федеральный бюджет надо внести в 2025 году — это 51 млрд рублей.

Расчеты НИФИ Минфина показывают, что в результате 35% наших предприятий вынуждены будут прекратить работу. Остальные должны будут идти за кредитами под 28%. Многие просто не потянут обслуживание и возврат кредитов. А последствия закрытия предприятий плачевны! Пусть даже Камчатка получит 25 млрд рублей в рамках выполнения рыбаками социально-экономических обязательств перед регионом — до 50 млрд рублей в краевой бюджет мы потеряем.

В целом это грозит снижением качества жизни людей, безработицей, исчезновением рыбацких поселков. Поэтому предприятиям нужно дать время, чтобы спрогнозировать свои действия и рассчитать финансовую модель перед заключением договоров.

Нет ясности и в вопросах описания границ рыболовных участков. Предприятия должны внести плату за участки в имеющихся границах. Что будет с требованиями к границам завтра, уложатся ли уже оплаченные участки в них — этого никто не знает. Но если границы изменятся — плата за перезаключение договоров не вернется. Очень важно, чтобы пользователи участков с такой проблемой не столкнулись!

Кроме того, срок вступления законопроекта в силу — 1 марта 2025 года, что противоречит федеральному закону «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Положения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу не ранее чем через 90 дней со дня опубликования. А законопроект о рыболовных участках еще даже не рассматривался во втором чтении.

С учетом всех этих факторов — финансовых, социальных, законодательных — мы предлагаем перенести кампанию по перезаключению договоров с действующими пользователями рыболовных участков до конца декабря 2026 года.

Для нас очень важно сберечь добросовестных пользователей участков в интересах социально-экономического развития региона. Доводы, что на смену действующим участникам отрасли придут новые и все будет в порядке, у меня вызывают сомнения: потребуется время на проведение аукционов по перезакреплению участка, на создание и развитие новых предприятий. Это приведет к сокращению налоговой базы, негативно повлияет на развитие территории. Здесь больше рисков, чем пользы.

Причем это касается не только Камчатки! Если мы говорим о развитии Дальнего Востока, то предприятия рыбной отрасли должны работать в комфортных условиях. Поэтому нас поддерживают законодатели в рамках Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Это Хабаровский край, Амурская, Сахалинская, Магаданская область, Якутия, Еврейская автономная область.

19 марта комитет Госдумы по аграрным вопросам проводит парламентские слушания по законодательному регулированию рыбной отрасли. Мы — депутаты Законодательного собрания, представители Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и профессионального рыбацкого сообщества — обязательно примем участие. Положительный опыт взаимодействия с Государственной Думой у нас есть: на совещании у вице-спикера Алексея Гордеева по вопросам реализации механизма заключения договоров было поддержано много предложений в интересах рыбаков.

Думаю, и в этот раз доводы сенаторов, депутатов Госдумы и регионов прозвучат убедительно.

— Если резюмировать, что необходимо, чтобы кампания по перезаключению договоров на участки прошла успешно для отрасли?

— Необходимо изменить сроки и перенести кампанию по заключению новых договоров с действующими пользователями на период до конца 2026 года. Должны быть понятны условия перезаключения договоров, а также механизм формирования границ участков, расчета и взимания платы за перезаключение. Должно быть понятно, когда начнется фактическое действие договоров.

Наши рыбаки — ответственные: выполняют обязательства по строительству судов и береговых заводов под инвестквоты, платят сбор по повышенным ставкам. Они будут работать и по новым условиям заключения договоров на участки, но нужны четкие правила и разумные решения.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2025 г.