Что рыбопромышленники Хабаровского края говорят о предстоящем перезаключении договоров на рыболовные участки для промысла лососевых? Какими видятся оптимальные сроки для проведения заявочной кампании? Об этом в интервью Fishnews рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко . Компании региона добывают самые разные виды водных биоресурсов — но только лосось, но и минтай, сельдь, крабов и т.д. Руководитель объединения остановился и на темах, актуальных для промысла этих объектов.

— Сергей Михайлович, начался новый рабочий год. Какие задачи вы выделяете в числе ключевых для себя и ассоциации?

— Мы продолжаем следить за движением проекта изменений в правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков и законопроекта о сроках кампании по перезаключению договоров на участки. Потому что именно от решения этих вопросов будет зависеть возможность предприятий участвовать в перезакреплении участков. Я не хочу сейчас делать прогнозов, но общение с представителями многих предприятий, которые занимаются промыслом и переработкой тихоокеанских лососей, показывает: в основном те, у кого еще много времени до завершения действия договора, склоняются к тому, чтобы дорабатывать до окончания этого срока и не выходить на процедуру перезаключения без торгов. Ведь за перезаключение потребуется вносить плату. А на сегодняшний день банковские ставки для привлечения кредитных средств очень высоки. Кроме того, нередко у предприятий нет залоговой базы.

По решению Госдумы, законопроект о сроках кампании по перезакреплению участков будет рассматриваться в весеннюю сессию, до 18 февраля идет сбор замечаний и предложений по законопроекту от федеральных и региональных госорганов. Посмотрим, будет ли кампания по перезаключению запланирована на 2025 год или все-таки получится перейти на 2026 год, что, конечно же, обеспечило бы определенные послабления для предприятий.

Напомню также, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осенью запросил у нас информацию о том, какой мы видим государственную поддержку предприятий, идущих на перезаключение договоров без торгов. Такой поддержкой, на наш взгляд, могло бы стать льготное кредитование. К этому выводу мы пришли и на встрече представителей Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и банковского сектора. Рыболовные участки — это сегодня акцентный вопрос.

В поле зрения ассоциации оставалась и остается тема обязательной продажи рыбной продукции на организованных торгах. На взгляд наших ассоциантов и мой лично — это абсолютно лишняя прослойка. У предприятий уже выстроены долгосрочные связи в сфере реализации продукции. Если нет возможности получить кредит на подготовку к путине, то многие заключают соглашение о поставках своей продукции на условиях предоплаты. Полагаем, если появится дополнительный посредник в виде биржи, ни к каким дополнительным плюсам для бизнеса, для потребителя это не приведет — это будут только новые расходы для предприятий.

На встречах Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока мы уже не раз говорили: чем больше будет финансовая нагрузка на отрасль, тем выше будет конечная цена выпускаемой рыбной продукции. Сегодня уже введена обязательная цифровая маркировка икры и консервированной продукции. Поговаривают и о том, что такое требование будет расширяться и на другие виды продукции. Но для того чтобы обеспечить маркировку, предприятию нужно закупить дополнительное оборудование — и это тоже расходы, причем приличные. В итоге мы не сможем ответить на главный вопрос: как стабилизировать стоимость рыбной продукции в современных условиях, если мы и дальше будем нагружать производителя дополнительными требованиями. О том же речь и в случае с биржей.

Мы говорим, что нет убедительных оснований для перехода на обязательную продажу рыбопродукции через биржу. Это уже отмечалось на Координационном совете. Работа через биржу должна быть добровольным выбором производителя. У нас ведь рыночная экономика.

Много перед нами стоит и вопросов с региональной спецификой. Например, мы предлагаем исключить синего, камчатского и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье из списка объектов для проведения аукционов. Запасы этих видов краба крайне нестабильны, на промысел камчатского и синего крабов в подзоне Приморье с 2021 года вводился запрет, объемы для промышленного освоения не выделяются. Считаем необходимым все-таки не перераспределять квоты на вылов этих объектов, а дать возможность с восстановлением ресурсной базы продолжить работу предприятиям, которые практически не успели поработать по уже заключенным договорам. Нас в этом вопросе поддерживают коллеги из Приморского края.

Также на повестке дня — перераспределение объемов, которые не пошли под инвестиционные квоты, малым и средним предприятиям. Сейчас, согласно законодательству, такое распределение предусмотрено только для крупных компаний.

Что еще хотелось бы отметить? Наука продолжает работу по исключению из перечня объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов, пресноводных видов, так называемых частиковых. За последнее время переведено в «неодуемые» 14 объектов. И объемы возможного вылова частиковых рыб для промышленного лова в бассейне Амура выросли по сравнению с 2024 годом. То есть предприятия смогут работать, поставлять рыбу на внутренний рынок.

Предприятия Хабаровского края участвуют в программе «Доступная рыба». В прошлом году реализовано свыше 500 тонн лососевых, а также более 270 тонн других рыбных товаров — это кальмар, сельди, сардина-иваси и т.д. Наша ассоциация также участвует в этой работе, где-то 70% прочих видов рыбы поставлено членами АПРОХК — группой компаний «Сигма Марин Технолоджи» и компанией «Сонико-Чумикан». Хочется отметить и успешный пример наших коллег из Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза по созданию специализированного магазина, где также продавалась продукция по программе «Доступная рыба», — это востребовано людьми.

— Вы выступали с инициативой распространить дополнительный контроль за авиаперевозками лососевой икры, уже внедренный на Камчатке , на Хабаровский край, — чтобы перекрыть каналы доставки браконьерской продукции. В октябре парламентарии внесли такой законопроект в Госдуму . Следите за движением этого документа?

— Это очень актуальный законопроект. Он предусматривает контроль за вывозом авиапассажирами икры в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Это способ перекрыть пути для браконьерского товара, который вывозится под видом продукции для личных нужд. Если не будет возможности вывода браконьерской продукции на рынок, это ударит по самому незаконному промыслу.

Насколько я знаю, Минэкономразвития и Минфин дали отрицательный отзыв на проект закона, так как контроль потребует дополнительных вложений из федерального бюджета. Но давайте посмотрим: сколько нужно финансирования — с одной стороны, а с другой — какая будет отдача в плане борьбы с браконьерским промыслом, а также защиты здоровья людей от продукции, произведенной и перевозимой в непонятно каких условиях.

Правительство Хабаровского края просило, чтобы документ все-таки был принят. Нам важно, чтобы таким контролем был охвачен вывоз не только из Хабаровска, но и из северных районов региона — Аяно-Майского, Тугуро-Чмиканского, Охотского. Очень серьезный вопрос. Повторюсь, надо соизмерять, что мы потратим и что от этого получим. Я думаю, что здоровье и безопасность потребителей должны быть в приоритете.

— Важный вопрос — лососевая путина. В прошлом году Хабаровский край стал одним из немногих регионов, где достаточно позитивная динамика отмечалась .

— Действительно, за прошлый год у Хабаровского края лучший вылов тихоокеанских лососей за последние шесть лет — около 40 тыс. тонн. С большим плюсом сработала подзона Приморье — в этом промысловом районе добыли более 5 тыс. тонн, последний раз сопоставимый результат достигался только в 2016 году. В Сахалинском заливе поймали практически 10 тыс. тонн горбуши. Открыли для промысла Амурский лиман, что также позволило увеличить объемы вылова летней и осенней кеты. Все это можно записать в позитивные результаты для рыбной отрасли Хабаровского края.

Посмотрим, каким будет прогноз на путину 2025 года. Думаю, скоро у нас уже будет пониманием по перспективам промысла.

— Вы много общаетесь со СМИ. О чем чаще всего журналисты спрашивают? Понятно, что у отраслевых изданий свой набор тем, у СМИ, работающих на более широкую аудиторию, вопросы будут несколько иные. Что обычно интересует? Цены на икру?

— Многие средства массовой информации, мне кажется, черпают темы с ресурсов той же ВАРПЭ, «Фишньюс», сайта Росрыболовства.

Задавали мне вопросы по экспортным пошлинам, по ценообразованию: почему такая дорогая — даже не икра, а вообще рыба, рыбная продукция. И много вопросов, конечно, по теме, с которой мы начали сегодняшнее интервью, — рыболовные участки. Это многих волнует сегодня. Это важный вопрос для экономики региона.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Февраль 2025 г.