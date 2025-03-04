События

04 марта 2025 года
Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

На базе Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа (ВМРК) состоялся региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». Соревнования посетил корреспондент Fishnews.

Состязания проходили с 21 февраля по 1 марта по трем компетенциям: рыбоводство, обработка водных биоресурсов и прибрежное рыболовство. Участие в каждом направлении принимали шестеро лучших студентов.

Оценивали работу учащихся эксперты — представители учебных заведений и отрасли. Больший упор делался на практические навыки и умения.

Рыбопереработка

В соревнованиях по обработке водных биоресурсов участвовали конкурсанты из двух учебных заведений: ВМРК и Славянского технического рыбохозяйственного колледжа (подразделения Дальрыбвтуза).

В течение трех дней ребята выполняли задания пяти разных модулей. Они должны были разделать лосось на пласт для охлаждения и заморозки, приготовить пресервы и консервы, мороженый полуфабрикат (рыбные крокеты) и обвязать рыбу для горячего копчения.

Обвязка рыбы шпагатом для подвешивания в коптильной камере. Фото предоставлено Екатериной Тюрменко

Сырье для чемпионата передали отраслевые партнеры, в этом году ими стали «Русский минтай» и «Доброфлот».

Итоговая оценка складывалась из нескольких критериев. Эксперты ставили баллы за технику безопасности, санитарию, технологический процесс, коммуникативные навыки. Отдельно оценивались работа с нормативной документацией и правильность расчетов.

«За эти три дня мы получили большой опыт, много эмоций, впечатлений. Появилось большое желание идти на практику, работать на заводе», — поделилась одна из участниц, студентка 3-го курса Анастасия Соколова. Девушка добавила, что живет в приморской Ливадии и уезжать оттуда не планирует. В будущем она хочет работать на одном из рыбоперерабатывающих заводов рядом с домом.

Сейчас конкурсанты ждут оглашения результатов и завершения соревнований в других регионах. Победители поедут на следующий, межрегиональный, этап, который всегда проводится на предприятиях отрасли.

Участница чемпионата, студентка 3-го курса Анастасия Соколова

Рыбоводство

Другое направление чемпионата — выращивание рыбопосадочного материала. Это состязание проходило на базе Рязановского рыборазводного завода, специализирующегося на лососе, рассказала главный эксперт, ведущий преподаватель по специальности «Обработка водных биоресурсов», старший методист учебного отдела ВМРК Екатерина Тюрменко.

Соревнования включали три модуля. Будущие специалисты показали умение пользоваться специальным оборудованием, определять болезни и заражение мальков, производить отбор икры и половых продуктов, осеменять икру.

Участие в чемпионате дает студентам много преимуществ, уверена Екатерина Тюрменко. Все ребята получают практические навыки, а победителям последних этапов автоматически засчитывается выпускной демонстрационный экзамен. Кроме того, в этом году конкурсанты, набравшие более 80 баллов из 100, смогут получить документ о рабочей профессии, соответствующей компетенции определенного разряда.

Работу конкурсантов оценивают в том числе отраслевые эксперты

Прибрежное рыболовство

Соревнование у рыбаков также проходило по нескольким модулям. Как уточнил один из конкурсантов Алексей Сапожников, сначала они должны были сделать на компьютере чертеж трала и мешка для него. Далее по этому плану студенты выкраивали сетные полотна и изготавливали всю траловую систему.

Затем ребята должны были отремонтировать обрывы элементов и порывы полотна.

Задача следующего этапа — самостоятельно выполнить постановку орудия лова. Он проходил на макете палубы СТР проекта 503, максимально приближенному к реальному судну. Так как эксплуатация трала предполагает наличие как минимум трех человек, каждому конкурсанту помогали волонтеры, которые выполняли команды участника.

Постановка трала

Оценивали работу претендентов сразу два эксперта из отрасли. Участвуя в чемпионате, они могут в том числе увидеть уровень подготовки будущих рыбаков.

Участие в конкурсе требует от студентов знаний и умений, выходящих за рамки учебного плана, поэтому к соревнованиям они начинают готовиться с начала учебного года, подчеркнул главный эксперт, старший преподаватель кафедры «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Дмитрий Пилипчук.

По его мнению, мероприятие дает учащимся возможность получить уникальные практические навыки. С ними молодым специалистам будет проще, когда они пойдут работать на судно или фабрику по изготовлению орудий лова.

Арина БУРЛАКОВА, Fishnews

Март 2025 г.

  • Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»
  • Региональный этап чемпионата «Профессионалы» проходил на базе ВМРК
  • На одном из этапов будущие рыбаки должны были отремонтировать трал
  • Сеть, связанная курсантом
  • Постановка трала проходила на макете палубы СТР проекта 503
  • Рыбные крокеты
  • Консервы из сельди. Фото предоставлено Екатериной Тюрменко
  • Разделка лосося на пласт. Фото предоставлено Екатериной Тюрменко

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