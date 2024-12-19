Рыбная отрасль остается для Сахалинской области стратегическим направлением. Такой акцент делают власти региона. Губернатор Валерий Лимаренко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал о господдержке, которая оказывается рыбопромышленным предприятиям региона, о ходе реализации инвестиционных проектов и работе по развитию кадровой и научной основы рыбного хозяйства.

— Завершается очередной год, и для рыбной отрасли он стал непростым. Валерий Игоревич, расскажите, пожалуйста, с какими результатами к его окончанию подходят рыбопромышленные предприятия Сахалинской области? Каков общий вылов и объемы добычи основных промысловых объектов?

— В этом году рыбаки Сахалинской области добились роста вылова. За январь-октябрь предприятия нашего региона уже преодолели планку в 700 тыс. тонн: к концу октября было поймано 715,6 тыс. тонн — больше, чем за тот же период 2023 года. Всего в этом году ожидается вылов 780 тыс. тонн. При этом за 2023 год было добыто 774,5 тыс. тонн водных биоресурсов.

Положительную динамику показывает добыча основных промысловых объектов: минтая наши предприятия поймали 405,6 тыс. тонн (прибавка 5,3%), вылов сельди вырос на 20,7% и составил 69,1 тыс. тонн. Вносит Сахалинская область вклад и в общероссийские уловы сардины-иваси: этой рыбы наши суда добыли 59,2 тыс. тонн — на 15,9% больше, чем за тот же промежуток 2023 года. Растет вылов не только рыбы, но и морепродуктов.

Говоря о результатах работы рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, конечно, нельзя не остановиться на показателях лососевой путины. В нынешнем году тихоокеанских лососей добыто порядка 73,7 тыс. тонн, в том числе в рамках товарной аквакультуры — 20,8 тыс. тонн. Уловы оказались ниже прогнозной величины (это касается не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока в целом), однако мы по-прежнему занимаем второе место по объемам добычи лососей в стране.

Хотелось бы отметить, что предприятия области нарастили выпуск рыбной продукции: к началу сентября произведено 347 тыс. тонн на сумму 67,5 млрд рублей — рост на 13,4%. Наши рыбопромышленники выпускают в том числе и продукцию глубокой переработки: так, производство филе прибавило 39,9%.

Ежегодно отраслевые компании перечисляют в консолидированный бюджет области более 5 млрд рублей.

— Предприятия региона в этом году приняли участие в отборе проектов для участия в программе инвестиционных квот вылова второго этапа. Причем компании выразили готовность построить как береговые заводы, так и флот. Как продвигается реализация этих проектов? Что они дадут экономике региона и отрасли?

— Компании Сахалинской области воплотили в жизнь целый ряд проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот: новые предприятия были созданы на Сахалине и Курилах. Такие современные береговые производства — гордость рыбной промышленности Дальнего Востока.

Инвесторы Сахалинской области включились и во второй этап программы инвестиционных квот, стартовавший в конце 2023 года, и заявили о готовности реализовать четыре проекта. Это крупные заводы, после ввода в эксплуатацию которых государство должно выделять компаниям квоты вылова минтая и сельди. Причем такие береговые комплексы ориентированы на выпуск продукции глубокой переработки и безотходное использование сырья.

Компания «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой») уже выполнила взятые на себя обязательства по второму этапу программы «квот под инвестиции»: введены в строй предприятия на Итурупе и Шикотане. А это новые рабочие места, налоговые отчисления, рыбная продукция. Это инвестиционный вклад в развитие островов.

Компания «Гавань» (также входит в группу «Гидрострой») продолжает реализацию проекта по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в селе Озерское Корсаковского района. Предприятие планируется запустить до конца следующего года.

Четвертый проект, заявленный в нашем регионе в рамках второго этапа инвестквот, — перерабатывающий комплекс рыбокомбината «Островной». Этот завод предполагается ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Также наши компании приняли на себя обязательства по строительству флота, внося свой вклад в развитие отечественного судостроения и обновление основных фондов отрасли. «Островной-Краб» по итогам аукциона по распределению долей квот, проходившего в прошлом году, должен построить четыре краболовных судна. Рыбокомбинат «Островной» в рамках второго этапа инвестквот реализует проекты по строительству двух рыбопромысловых судов. Также этот инвестор прошел отбор с проектами по созданию двух транспортных рефрижераторов — а это уже вложения в логистику и доставку рыбы.

Наши предприятия берутся за очень серьезную работу. Их проекты обеспечивают движение вперед не только рыбной промышленности, но и связанным с ней отраслям: судостроению, производству оборудования и инжинирингу.

— Еще одна важная тема — любительское рыболовство. Вы предложили увеличить количество экземпляров горбуши, которое можно добывать в Сахалинской области без путевок, с трех до пяти. Не помешает ли это сбережению рыбных ресурсов?

— Возможность для рыбаков-любителей ловить горбушу свободно и бесплатно в специально отведенных для этого местах в Сахалинской области мы предложили несколько лет назад для того, чтобы люди могли реализовать свои права на добычу рыбы. Вылов при этом допускается только в пределах суточной нормы — три экземпляра горбуши. Места для добычи предусмотрены в правилах рыболовства.

В этом году мы выступили с предложением увеличить количество мест для бесплатного вылова горбуши с 55 до 77 и изменить суточную норму ее добычи с трех до пяти экземпляров. Эти инициативы проработаны во взаимодействии с Федеральным агентством по рыболовству, отраслевой наукой и учитывают предложения муниципальных образований и обращения граждан. В вопросах организации любительской рыбалки для нас очень важна обратная связь от жителей региона.

Предложение об увеличении суточной нормы вылова горбуши рассматривалось отраслевой наукой как на региональном, так и на федеральном уровне. Подготовлены соответствующие изменения в правила рыболовства. Рассчитываем, что уже в 2025 году у жителей региона будет больше возможностей для любительской рыбалки.

Ведется и работа по расширению перечня участков для лова по путевкам: в таких местах может осуществляться добыча не только горбуши, но и других видов лососей.

Обращу внимание и на такой момент: создание условий для цивилизованной, основанной на бережном отношении к природным ресурсам добычи рыбы — это тоже вклад в борьбу с незаконным ловом, браконьерством.

— В сентябре вступил в силу федеральный закон о перезаключении на новый срок договоров на рыболовные участки. На пользователей РЛУ для добычи анадромных видов рыб возлагаются новые обязанности, в том числе по участию в социально-экономическом развитии регионов. Какие обязательства считает важным закрепить Сахалинская область?

— Для рыбной отрасли Сахалинской области, которая относится к основным регионам — добытчикам лососей, перезакрепление участков для промысла является очень важным вопросом.

Возможные обязательства, которые могут предусматриваться соглашением об участии в социально-экономическом развитии субъекта Федерации, утверждены распоряжением правительства РФ (от 4 июля 2024 года № 1764. — Прим. ред.).

Так, за пользователями участков могут закрепляться обязанности по участию в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств; в региональных программах по реализации доступной рыбной продукции, а также другая работа по программам социально-экономического развития регионов и переработка уловов на береговом предприятии.

Еще два обязательства могут включаться как дополнение к другим. Это трудоустройство жителей региона и организация практики для тех, кто готовится пополнить кадровый состав отрасли.

На наш взгляд, есть необходимость в закреплении за пользователями рыболовных участков обязательства по развитию поселений, а также по участию в программе «Доступная рыба».

Наши рыбопромышленники участвуют в ней уже сегодня. Работа выстроена таким образом, чтобы жители нашего региона круглый год могли покупать свежую рыбу по ценам в два-три раза ниже рыночных. Год от года объем поставок растет.

— Масштабный проект предусматривается по развитию Сахалинского государственного университета. Эта тема сейчас на слуху. Каким образом «СахалинТех» может помочь рыбной отрасли?

— Развитию рыбного хозяйства нашего региона придается особое значение в контексте масштабного проекта по созданию подразделения «СахалинТех» — Школы экономики океана. Это будет инновационный образовательный центр, позволяющий в том числе скоординировать усилия науки и предприятий.

Ключевыми направлениями работы школы станут изучение биоресурсов, климатические и экологические исследования. Усилия специалистов будут нацелены на разработку передовых технологий и продуктов из местного сырья. Это поможет решать задачи от индустриальных партнеров. И здесь, конечно, очень значимы экологичные и эффективные с точки зрения экономики способы глубокой переработки ресурсов.

Для нас очень важно, чтобы биоресурсный потенциал Сахалинской области использовался рационально, с выпуском передовой продукции. Поэтому особое внимание в обучении на площадке «СахалинТех» планируем уделить производству продуктов с высокой добавленной стоимостью: биологически активных добавок, функциональных компонентов для пищевой и кормовой продукции и т.д. Подготовленные специалисты смогут обеспечить развитие производств и внедрение новейших технологий.

Также рассчитываем, что работа школы послужит объединению возможностей академической и отраслевой науки — Российской академии наук и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в том числе для развития производств.

— То есть это вклад в научную и кадровую основу рыбной отрасли. А какие еще механизмы в регионе используются для поддержки рыбохозяйственных предприятий?

— Поддержка со стороны области направлена в том числе на то, чтобы раскрывать инвестиционный потенциал отрасли. На региональном уровне мы помогаем рыбохозяйственным предприятиям, возмещая им затраты, понесенные при реализации инвестпроектов. В нынешнем году на эти цели из областного бюджета направлено 66,2 млн рублей — больше, чем в 2023-м.

Больше стало получателей господдержки по такому направлению, как льготные тарифы на электроэнергию. В 2024 году эту помощь получили 42 предприятия.

Сохраняется и стимулирование в сфере аквакультуры, лососеводства. В этом квартале мы планируем предоставить предприятиям отрасли субсидии на 63,8 млн рублей (данные на ноябрь. – Прим. ред.).

Рассчитываем, что поддержка рыбохозяйственного комплекса внесет свой вклад в экономическое развитие региона.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2024 г.