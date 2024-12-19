От первого лица

19 декабря 2024 года
Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Валерий ЛИМАРЕНКО, Губернатор Сахалинской области

Рыбная отрасль остается для Сахалинской области стратегическим направлением. Такой акцент делают власти региона. Губернатор Валерий Лимаренко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал о господдержке, которая оказывается рыбопромышленным предприятиям региона, о ходе реализации инвестиционных проектов и работе по развитию кадровой и научной основы рыбного хозяйства.

— Завершается очередной год, и для рыбной отрасли он стал непростым. Валерий Игоревич, расскажите, пожалуйста, с какими результатами к его окончанию подходят рыбопромышленные предприятия Сахалинской области? Каков общий вылов и объемы добычи основных промысловых объектов?

— В этом году рыбаки Сахалинской области добились роста вылова. За январь-октябрь предприятия нашего региона уже преодолели планку в 700 тыс. тонн: к концу октября было поймано 715,6 тыс. тонн — больше, чем за тот же период 2023 года. Всего в этом году ожидается вылов 780 тыс. тонн. При этом за 2023 год было добыто 774,5 тыс. тонн водных биоресурсов.

Положительную динамику показывает добыча основных промысловых объектов: минтая наши предприятия поймали 405,6 тыс. тонн (прибавка 5,3%), вылов сельди вырос на 20,7% и составил 69,1 тыс. тонн. Вносит Сахалинская область вклад и в общероссийские уловы сардины-иваси: этой рыбы наши суда добыли 59,2 тыс. тонн — на 15,9% больше, чем за тот же промежуток 2023 года. Растет вылов не только рыбы, но и морепродуктов.

Говоря о результатах работы рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, конечно, нельзя не остановиться на показателях лососевой путины. В нынешнем году тихоокеанских лососей добыто порядка 73,7 тыс. тонн, в том числе в рамках товарной аквакультуры — 20,8 тыс. тонн. Уловы оказались ниже прогнозной величины (это касается не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока в целом), однако мы по-прежнему занимаем второе место по объемам добычи лососей в стране.

Хотелось бы отметить, что предприятия области нарастили выпуск рыбной продукции: к началу сентября произведено 347 тыс. тонн на сумму 67,5 млрд рублей — рост на 13,4%. Наши рыбопромышленники выпускают в том числе и продукцию глубокой переработки: так, производство филе прибавило 39,9%.

Ежегодно отраслевые компании перечисляют в консолидированный бюджет области более 5 млрд рублей.

— Предприятия региона в этом году приняли участие в отборе проектов для участия в программе инвестиционных квот вылова второго этапа. Причем компании выразили готовность построить как береговые заводы, так и флот. Как продвигается реализация этих проектов? Что они дадут экономике региона и отрасли?

— Компании Сахалинской области воплотили в жизнь целый ряд проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот: новые предприятия были созданы на Сахалине и Курилах. Такие современные береговые производства — гордость рыбной промышленности Дальнего Востока.

Инвесторы Сахалинской области включились и во второй этап программы инвестиционных квот, стартовавший в конце 2023 года, и заявили о готовности реализовать четыре проекта. Это крупные заводы, после ввода в эксплуатацию которых государство должно выделять компаниям квоты вылова минтая и сельди. Причем такие береговые комплексы ориентированы на выпуск продукции глубокой переработки и безотходное использование сырья.

Компания «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой») уже выполнила взятые на себя обязательства по второму этапу программы «квот под инвестиции»: введены в строй предприятия на Итурупе и Шикотане. А это новые рабочие места, налоговые отчисления, рыбная продукция. Это инвестиционный вклад в развитие островов.

Компания «Гавань» (также входит в группу «Гидрострой») продолжает реализацию проекта по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в селе Озерское Корсаковского района. Предприятие планируется запустить до конца следующего года.

Четвертый проект, заявленный в нашем регионе в рамках второго этапа инвестквот, — перерабатывающий комплекс рыбокомбината «Островной». Этот завод предполагается ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Также наши компании приняли на себя обязательства по строительству флота, внося свой вклад в развитие отечественного судостроения и обновление основных фондов отрасли. «Островной-Краб» по итогам аукциона по распределению долей квот, проходившего в прошлом году, должен построить четыре краболовных судна. Рыбокомбинат «Островной» в рамках второго этапа инвестквот реализует проекты по строительству двух рыбопромысловых судов. Также этот инвестор прошел отбор с проектами по созданию двух транспортных рефрижераторов — а это уже вложения в логистику и доставку рыбы.

Наши предприятия берутся за очень серьезную работу. Их проекты обеспечивают движение вперед не только рыбной промышленности, но и связанным с ней отраслям: судостроению, производству оборудования и инжинирингу.

— Еще одна важная тема — любительское рыболовство. Вы предложили увеличить количество экземпляров горбуши, которое можно добывать в Сахалинской области без путевок, с трех до пяти. Не помешает ли это сбережению рыбных ресурсов?

— Возможность для рыбаков-любителей ловить горбушу свободно и бесплатно в специально отведенных для этого местах в Сахалинской области мы предложили несколько лет назад для того, чтобы люди могли реализовать свои права на добычу рыбы. Вылов при этом допускается только в пределах суточной нормы — три экземпляра горбуши. Места для добычи предусмотрены в правилах рыболовства.

В этом году мы выступили с предложением увеличить количество мест для бесплатного вылова горбуши с 55 до 77 и изменить суточную норму ее добычи с трех до пяти экземпляров. Эти инициативы проработаны во взаимодействии с Федеральным агентством по рыболовству, отраслевой наукой и учитывают предложения муниципальных образований и обращения граждан. В вопросах организации любительской рыбалки для нас очень важна обратная связь от жителей региона.

Предложение об увеличении суточной нормы вылова горбуши рассматривалось отраслевой наукой как на региональном, так и на федеральном уровне. Подготовлены соответствующие изменения в правила рыболовства. Рассчитываем, что уже в 2025 году у жителей региона будет больше возможностей для любительской рыбалки.

Ведется и работа по расширению перечня участков для лова по путевкам: в таких местах может осуществляться добыча не только горбуши, но и других видов лососей.

Обращу внимание и на такой момент: создание условий для цивилизованной, основанной на бережном отношении к природным ресурсам добычи рыбы — это тоже вклад в борьбу с незаконным ловом, браконьерством.

— В сентябре вступил в силу федеральный закон о перезаключении на новый срок договоров на рыболовные участки. На пользователей РЛУ для добычи анадромных видов рыб возлагаются новые обязанности, в том числе по участию в социально-экономическом развитии регионов. Какие обязательства считает важным закрепить Сахалинская область?

— Для рыбной отрасли Сахалинской области, которая относится к основным регионам — добытчикам лососей, перезакрепление участков для промысла является очень важным вопросом.

Возможные обязательства, которые могут предусматриваться соглашением об участии в социально-экономическом развитии субъекта Федерации, утверждены распоряжением правительства РФ (от 4 июля 2024 года № 1764. — Прим. ред.).

Так, за пользователями участков могут закрепляться обязанности по участию в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств; в региональных программах по реализации доступной рыбной продукции, а также другая работа по программам социально-экономического развития регионов и переработка уловов на береговом предприятии.

Еще два обязательства могут включаться как дополнение к другим. Это трудоустройство жителей региона и организация практики для тех, кто готовится пополнить кадровый состав отрасли.

На наш взгляд, есть необходимость в закреплении за пользователями рыболовных участков обязательства по развитию поселений, а также по участию в программе «Доступная рыба».

Наши рыбопромышленники участвуют в ней уже сегодня. Работа выстроена таким образом, чтобы жители нашего региона круглый год могли покупать свежую рыбу по ценам в два-три раза ниже рыночных. Год от года объем поставок растет.

Масштабный проект предусматривается по развитию Сахалинского государственного университета. Эта тема сейчас на слуху. Каким образом «СахалинТех» может помочь рыбной отрасли?

— Развитию рыбного хозяйства нашего региона придается особое значение в контексте масштабного проекта по созданию подразделения «СахалинТех» — Школы экономики океана. Это будет инновационный образовательный центр, позволяющий в том числе скоординировать усилия науки и предприятий.

Ключевыми направлениями работы школы станут изучение биоресурсов, климатические и экологические исследования. Усилия специалистов будут нацелены на разработку передовых технологий и продуктов из местного сырья. Это поможет решать задачи от индустриальных партнеров. И здесь, конечно, очень значимы экологичные и эффективные с точки зрения экономики способы глубокой переработки ресурсов.

Для нас очень важно, чтобы биоресурсный потенциал Сахалинской области использовался рационально, с выпуском передовой продукции. Поэтому особое внимание в обучении на площадке «СахалинТех» планируем уделить производству продуктов с высокой добавленной стоимостью: биологически активных добавок, функциональных компонентов для пищевой и кормовой продукции и т.д. Подготовленные специалисты смогут обеспечить развитие производств и внедрение новейших технологий.

Также рассчитываем, что работа школы послужит объединению возможностей академической и отраслевой науки — Российской академии наук и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в том числе для развития производств.

— То есть это вклад в научную и кадровую основу рыбной отрасли. А какие еще механизмы в регионе используются для поддержки рыбохозяйственных предприятий?

— Поддержка со стороны области направлена в том числе на то, чтобы раскрывать инвестиционный потенциал отрасли. На региональном уровне мы помогаем рыбохозяйственным предприятиям, возмещая им затраты, понесенные при реализации инвестпроектов. В нынешнем году на эти цели из областного бюджета направлено 66,2 млн рублей — больше, чем в 2023-м.

Больше стало получателей господдержки по такому направлению, как льготные тарифы на электроэнергию. В 2024 году эту помощь получили 42 предприятия.

Сохраняется и стимулирование в сфере аквакультуры, лососеводства. В этом квартале мы планируем предоставить предприятиям отрасли субсидии на 63,8 млн рублей (данные на ноябрь. – Прим. ред.).

Рассчитываем, что поддержка рыбохозяйственного комплекса внесет свой вклад в экономическое развитие региона.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2024 г.

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От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

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