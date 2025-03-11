Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию регулярно проводит обсуждения по самым разным темам рыбной отрасли: это и тонкости законодательства об инвестиционных квотах, и поддержка рыбопереработки, и развитие аквакультуры, и восстановление биоразнообразия водоемов, и многое другое. Вопросы отраслевой повестки в интервью журналу Fishnews прокомментировал заместитель председателя комитета, сенатор от Карелии Игорь Зубарев .

— Игорь Дмитриевич, при вашем назначении на должность заместителя председателя комитета в октябре прошлого года коллеги-сенаторы сделали акцент как раз на работе по вопросам рыбохозяйственного комплекса. Понятно, что проблематика отрасли очень обширная. И все-таки на каких темах в рыбной отрасли сейчас сосредоточены в комитете?

— Отвечая на первую часть вопроса, скажу, что коллеги-сенаторы, голосуя за мое назначение замом по вопросам рыболовства, учли то, что я с середины нулевых годов владел и руководил различными предприятиями рыбной отрасли. Впоследствии я возглавлял общественные организации рыбаков, принимал участие в работе различных рабочих групп по совершенствованию законодательства в рыбной отрасли при Минсельхозе.

Сенаторы занимаются практически всеми вопросами рыбного хозяйства. Мне даже сложно выделить что-то конкретное по значимости. Да, самым большим по выручке и, соответственно, по уплаченным налогам является океаническое рыболовство. И, конечно, невозможно недооценить его вклад в экономику страны.

Однако не стоит забывать, что в любительском рыболовстве, которое не приносит никакой выручки и налогов, задействовано 28 млн граждан нашей страны. И это гораздо больше, чем число работающих во всей рыбной отрасли. Поэтому любительским рыболовством нельзя не заниматься и умалять его значение. На всех водных объектах в каждом из регионов — своя специфика правил лова, в каждом субъекте — свои правила. И туристов, которые сегодня активно ездят по стране, необходимо информировать об этом. Они должны знать, где и в какое время можно ловить, какие орудия лова разрешены. Люди не должны страдать от неосведомленности, получая вместо качественного спортивного отдыха штрафы.

Если говорить об аквакультуре, то развитие этой отрасли напрямую зависит от настройки законодательства и мер поддержки. И нам еще очень далеко до достижения предельных результатов разведения и выращивания рыб.

Что касается промышленного рыболовства, то у нас сейчас идет масштабная реструктуризация отрасли: это процессы с рыболовными участками, инвестиционными квотами на различные виды биоресурсов, строительство логистических центров, рыбоперерабатывающих фабрик. Это — обновление флота. Эксперимент по такому мощному строительству был ранее только во времена СССР.

В рамках работы комитета рассматривается абсолютно весь спектр вопросов. Каждый из них широко обсуждается, тщательно изучается, о чем бы ни шла речь: об интересах граждан или предприятий.

— Сегодня Совет Федерации как раз обеспечивает площадки, где в широком составе, с участием представителей отраслевого сообщества, обсуждаются вопросы строительства рыбопромыслового флота, участков для промысла лососей, потребления рыбы, любительской рыбалки, экологии водоемов и другие.

— Совершенно верно.

— Вы коснулись такой непростой темы, как масштабная программа квот под инвестиции. В 2017 году она была запущена . Как вы считаете, какие основные вопросы должны решаться при непосредственном участии государства, чтобы эта программа была успешно реализована?

— Вы, как наше профильное издание, освещали тематику квот под инвестиции с самого момента их введения. Для вас не секрет, что разговоров о надобности или ненадобности этой программы было очень много. Я расскажу, как виделась ситуация с точки зрения разных сторон.

Например, многие предприниматели были против нового механизма. Хотя наши рыбопромышленники не относятся к людям, которые ничего не понимают в экономике. Их точка зрения была такая: государство соберет деньги по результатам квотных аукционов, программы инвестиционных квот, но предприятия впоследствии не внесут в бюджет налогов на гораздо большую сумму. Об этом заявляли и губернаторы всех приморских регионов. Не у всех предприятий есть свободные средства (а речь идет о миллиардных вложениях), чтобы осуществлять масштабные инвестиции. Требуется привлекать заемное финансирование. И, может быть, на данном этапе кому-то покажется, что главный выгодоприобретатель всей программы — это банки, потому что они получали прибыль и меньше всех рисковали (выдача кредитов обычно перекрывается активами в несколько раз). Это все действительно так. Все сроки строительства «ушли вправо». Предприятия до сих пор возвращают кредиты и обслуживают банковские гарантии.

По моему мнению, реализация программы, безусловно, стала нелегким делом. Процесс создания береговых фабрик был проще, а вот все сроки по строительству судов сдвигались. Сейчас из 107 судов построено 38 (это если учитывать два этапа программы: по рыболовным судам и краболовам). Прошлый 2024 год стал рекордным по введенным в эксплуатацию судам — 17 единиц флота.

После 2022 года, когда мы столкнулись с мощным санкционным давлением, ни у кого уже не вызывает сомнений, что государство, начиная программу, сделало то, что сейчас все равно пришлось бы сделать. Мы приобрели неоценимые компетенции в строительстве гражданского флота. В СССР была большая программа по постройке флота, но и тогда суда строились за пределами страны. В основном в странах Восточной Европы. Новая программа стала определенным испытанием для всех. На первых международных отраслевых форумах иностранцы не верили до конца, что правительство кинет самому себе столь серьезный вызов и примет решение о строительстве промыслового флота на отечественных верфях. И можно сказать, что на данный момент мы с этой задачей справились. Не все идет гладко, некоторые предприятия даже отказались от строительства. Но это единичные случаи. В основном, на 90%, программа будет реализована. И кто знает, может быть, будут желающие взять на себя и строительство тех объектов, от которых ранее инвесторы отказались.

Новый флот обеспечит освоение ресурсной базы, а значит, будут высвобождаться мощности. И у предприятий должна появиться возможность для расширения географии промысла, чтобы флаг нашей страны присутствовал у дальних берегов, в других полушариях.

Повторюсь, мы приобрели неоценимое — компетенции, не хуже тех, которыми мы обладаем в строительстве ледокольного флота. И сейчас, на мой взгляд, перед страной, перед правительством, перед государственной корпорацией ОСК стоит задача эти знания и умения не растерять, а сохранить и преумножить. Это значит, прежде всего, сохранить людей, рабочий и инженерный состав предприятий. Наша страна должна самостоятельно уметь строить все типы судов.

— Неоднократно от руководителей компаний приходилось слышать, что будет некий отложенный негативный эффект. Уже сейчас говорится о закредитованности предприятий. Что вы об этом думаете? Может быть, за яркими успехами последуют спад и откат?

— Ни одна, наверное, широкомасштабная программа не проходит так, чтобы это устраивало все стороны, чтобы никто не пострадал. Я здесь с коллегами абсолютно согласен. Есть же цифры. Прибыльность рыбной отрасли, действительно, падает. Люди несут огромные затраты на инвестиции, на уплату процентов по кредитам. Рыбная отрасль имеет самую высокую закредитованность из отраслей сельского хозяйства. У тех, кто достроил береговые фабрики и суда, начинается амортизация этих основных фондов — опять-таки идет снижение налогооблагаемой базы.

Безусловно, и регионы понесли потери, поскольку прибыльность предприятий падает. Но мы не будем забывать о том, что предприятиям дают эксплуатировать государственный ресурс. И в какой-то момент страна решила, что будет развивать собственное судостроение. К сожалению, вся нагрузка по реализации программы легла на рыбаков.

И тут основной вопрос: выдержат предприятия или нет. Пока обанкротившихся нет. Хотя маржинальность рыбной отрасли стабильно падает. Сегодня у нас, законодателей, и у государства задача одна: очень внимательно следить, постоянно донастраивать законы и подзаконные акты, чтобы не потерять ни одного предприятия.

— Совет Федерации, я думаю, продолжает следить за реализацией программы . Этот вопрос держит на контроле спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

— Если говорить о настройке законодательства, то Валентина Ивановна всегда требует от сенаторов стоять на страже интересов регионов.

Вместе с правительством мы, безусловно, мониторим изменения законодательства в сфере рыбного хозяйства. Вообще за то время, которое я проработал в рыбной отрасли и парламенте, федеральный закон о рыболовстве претерпел даже не десятки, а сотни поправок. И я считаю, это абсолютно нормально: как показывает практика, жизнь на земле намного богаче закона, написанного на бумаге. Мы вынуждены вносить коррективы. А что касается программ инвестиционных квот, это вообще новеллы последнего десятилетия, никогда ранее не применявшиеся. Поэтому думаю, что закон нужно постоянно донастраивать.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Патрушев проводит заседания «Инцидент № 42», собирающие за одним столом все заинтересованные ведомства. Это как раз и есть один из ярких примеров тонкой донастройки происходящих в отрасли процессов. Рабочая группа разбирает все спорные вопросы, неординарные ситуации в сфере строительства судов. На данный момент она урегулировала уже немало спорных вопросов.

Также вносятся изменения в постановление правительства от 25 мая 2017 года № 632 (регулирует подготовку и заключение договоров на инвестквоты — прим. ред.). В Совете Федерации создана рабочая группа по мониторингу законодательства в области рыболовства.

Последняя доработка касалась, в частности, освобождения от ответственности инвесторов за невыполнение норматива по выпуску продукции на береговом заводе под инвестквоты в первый год работы предприятия. Мы в Совете Федерации изучили практику Минпромторга, у которого большой опыт программ поддержки бизнеса, правда, не через предоставление доступа к ресурсу, а с помощью субсидий. И нигде речи не идет о том, чтобы инвесторов штрафовали за невыполнение обязательств в первый год работы. Это же производство, которое нужно сертифицировать, получить все необходимые документы, провести пусконаладку оборудования. Какое-то время уходит на то, чтобы наладить процессы. И зачастую за первый год промышленники просто не в состоянии выполнить возложенные на них обязательства по выпуску продукции.

Мы, сенаторы и агентство по рыболовству, провели определенную работу, были подготовлены документы. Проект постановления правительства разместили на портале regulation.gov.ru. Это было еще в 2024 году. Предусматривалось освобождение инвестора от ответственности за невыполнение обязанности в первый год работы. Нас поддержали РСПП, «Опора России», все рыбопромысловые объединения, Минпромторг.

Однако могу сказать, что проект «завис». Мы следим за его судьбой. В настоящее время документ находится на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти, идут консультации, но пока изменения так и не вышли. Рыбопереработчики постоянно обращаются с вопросами, мы пишем обращения. Надеемся, что в кратчайшие сроки этот вопрос удастся решить, потому что штрафы, которые заложены для предприятий, исчисляются сотнями миллионов рублей, а для некоторых — миллиардами. Зачастую это больше годового оборота таких производств, и инвесторы не способны выплатить такие суммы. Да, бывают яркие злоупотребления ресурсом, с этим надо разбираться, но в большинстве случаев с этими проблемами сталкиваются ответственные инвесторы и производители. Повторюсь: задача государства — не потерять ни одного предприятия. Тем более что они расположены в отдаленных приморских регионах, где производства играют особую роль. Там каждое рабочее место на счету.

Подводя итог по вопросу о программе квот под инвестиции, хотел бы отметить, что ряд верфей, такие как Выборгский ССЗ, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Северная верфь, успешно справляются с выполнением заказов на строительство судов. Есть примеры и завершения строительства серий. ОСК стала менять директоров старой формации. Надеюсь, симбиоз опыта кораблестроения и финансовой грамотности, технократичности, которую привнесут новые руководители, даст ощутимый результат.

— Вы представляете в Совете Федерации Республику Карелия — регион с богатыми традициями в рыбной отрасли. Как сегодня работает карельское рыбное хозяйство?

— Рыбохозяйственный комплекс Карелии — это и океаническое рыболовство, и добыча на внутренних водных объектах, и специализированная рыбопереработка, и товарное рыбоводство.

За 2024 год общий вылов составил 109,3 тыс. тонн. Это несколько меньше, чем в предыдущем году, но тут сказались промысловая обстановка и снижение квоты.

Производство рыбной продукции за год предварительно оценивается в 99,8 тыс. тонн — 101% к показателю 2023 года.

В садковой аквакультуре наша республика занимает в стране лидирующие позиции. Мы находимся на третьем месте по общему результату и на первом — по объему выращивания форели. При этом около трети рыбоводных хозяйств в регионе располагают собственными мощностями по производству продукции аквакультуры: действуют 26 цехов на базе 21 предприятия. В прошлом году введено в строй новое производство в Сортавальском районе.

Для того чтобы аквакультура в регионе развивалась, ведется работа по импортозамещению в сфере производства кормов и посадочного материала. В прошлом году компания «Инарктика СЗ» запустила в Кондопоге завод по выращиванию крупного посадочного материала лососевых рыб. В Лахденпохском районе компания «Карельская форель» ввела в эксплуатацию цех по выращиванию мелкого посадочного материала. В высокой степени готовности — проект компании «Аква Фид» по созданию комбикормового производства в поселке Березовка Кондопожского района.

Компании региона участвуют и в программе инвестиционных квот. В Санкт-Петербурге предприятия океанического лова строят пять судов. Общий объем инвестиций — 12 млрд рублей. В 2024 году первое судно серии — «Гандвик-1» — передали заказчику.

То есть в отрасль привлекаются инвестиции, создаются новые мощности, развиваются новые направления.

— Недавно вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев анонсировал создание рабочей группы, которая будет курировать вопросы охраны, воспроизводства водных биоресурсов Онежского озера и развития его туристского потенциала. Как сенатор от Карелии, вы планируете активно участвовать, с чего начнете работу?

— Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию стал заниматься судьбой атлантического лосося, обитающего в Онежском озере, еще в прошлом году. Карелия, Вологодская и Ленинградская области, регионы, которые делят Онего, выразили готовность объединиться для защиты истребляемой браконьерами рыбы. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и председатель нашего профильного комитета Александр Двойных поддержали субъекты. В Совфеде считают, что сегодня необходимо уделить особое внимание сохранению водных биоресурсов Онежского озера, чтобы оно стало еще более притягательным как для местных жителей, так и для туристов. Собственно, этим и будет заниматься новая рабочая группа, создаваемая в рамках Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.

Так, мы считаем, что сегодня необходимо наделить охотничьих инспекторов и инспекторов рыбоохраны полномочиями по проведению контрольных рейдов в акватории озера. Госинспекторы должны иметь право составлять протоколы на нарушителей-браконьеров.

Министерству экономического развития РФ мы рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание межрегионального Национального туристского маршрута «Вокруг Онежского озера» (Петрозаводск — Лодейное Поле — Вытегра — Медвежьегорск).

Важнейшей рекомендацией Федеральному агентству по рыболовству стало увеличение госзадания Карельскому филиалу Главрыбвода на ежегодный выпуск лосося на 40%, а также увеличение госзадания на выпуск сига с софинансированием со стороны Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. Без этих конкретных результатов по увеличению выпуска восстановить ресурсы лосося в нашем озере будет практически невозможно.

Мы подготовили и ряд других рекомендаций для различных ведомств. В мае-июне проконтролируем ход их исполнения. В это время в Карелии пройдет выездное заседание Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Законодательство — база рыбного хозяйства, от которой многое зависит. Каким ключевым моментам, на ваш взгляд, такая основа должна отвечать, чтобы отрасль успешно работала и развивалась?

— Рыбная отрасль зависима от состояния биоресурсов. И ее законодательная база должна быть прежде всего нацелена на сохранение биологического ресурса и разнообразия животного мира. Если ресурсы будут в порядке, это обеспечит основу для развития бизнеса. Поэтому основная задача законодателей — регулировать работу отрасли таким образом, чтобы сберечь биоразнообразие для будущих поколений.

Я также уже говорил о важности совершенствования законодательства. Мы в Совете Федерации сейчас разработали еще три законопроекта по регулированию в сфере аквакультуры. Инициативы подготовлены по итогам встреч с представителями этого бизнеса.

Один из законопроектов дает возможность предприятиям аквакультуры назначать ответственных производственных инспекторов (такая возможность уже предполагается при заключении новых договоров на рыболовные участки — прим. ред.). Наши фермеры страдают от того, что кто-то постоянно пытается воспользоваться их ресурсами. Аквакультурная деятельность осуществляется на открытых водоемах, которые охранять достаточно сложно. Мы предлагаем дать право подготовить инспекторов рыбного хозяйства, чтобы они могли составлять материалы, фиксировать нарушения, например, с помощью фото, и передавать все это компетентным органам для принятия мер. Кроме того, думаем над тем, чтобы подготовить поправки в Уголовный кодекс: сейчас в нем нет действенных средств борьбы со злоумышленниками, специализирующимися на хищениях объектов индустриальной аквакультуры.

Другой из подготовленных нами законопроектов позволит производить корректировку границ рыбоводных участков. Речь идет о возможности сдвигать участок; что важно, без изменения его общей площади. Считаем, что это поможет повысить эффективность хозяйств аквакультуры.

Таким образом, на мой взгляд, перед законодателями сегодня стоит две основные задачи. Первое — это сохранение многообразия и объема биоресурсов. Второе — тонкая донастройка правовой базы для того, чтобы развивались все виды предприятий рыбной отрасли.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал Fishnews

Март 2025 г.