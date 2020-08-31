Интервью

31 августа 2020 года
Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Наш стандарт – ответственный промысел

Вячеслав БЫЧКОВ, Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Приверженность самым высоким экологическим требованиям в рыболовстве ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) демонстрирует, в числе прочего, через MSC-сертификацию. Успешно сертифицировав промысел трески и белокорого палтуса в Беринговом море, отраслевое объединение запустило аналогичный процесс по другим направлениям. По мнению президента Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслава Бычкова, рациональное отношение к рыбным ресурсам только повышает интерес со стороны предприятий ко вступлению в ассоциацию.

При этом не все безоблачно у ярусоловов: беспокойство вызывает и зарегулированность отрасли и некоторые идеи новых реформ. Об этом Вячеслав Бычков рассказал в интервью Fishnews.

Вячеслав Борисович, поправки в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна относительно промысла палтуса до сих пор не приняты. В какой стадии они сейчас?

– Мы, члены ассоциации, расстроены, что этот процесс сильно затянулся. Мы понимаем, что помимо нашего вопроса в области регулирования рыболовства есть много иных. Но тем не менее мы рассчитывали на более быстрое рассмотрение и ждали изменений еще в первом квартале 2020 года. Нам они необходимы, чтобы на их основе выстроить взаимоотношения с контролирующими органами.

В настоящее время, насколько мне известно, соответствующая редакция изменений в правила находится в Минюсте, в вялотекущем процессе взаимодействия с отраслевым регулятором. Наверно, для такого промедления есть объективные причины, в частности огромный объем работы у министерства, связанный с «регуляторной гильотиной».

Так или иначе мы рассчитываем, что в ближайшее время поправки примут. И контрольно-надзорные органы в морских пространствах будут удовлетворены, и нам будет спокойнее, поскольку исчезнут формальные основания для трактовки действий рыбаков как нарушения правил.

В целом мы рассчитываем на положительный исход дела. Конечно, можно топать ногами и возмущаться из-за задержки, но от этого, по сути, ничего не изменится. Поэтому просто ждем.

Мы слышали, что вы вновь занялись MSC-сертификацией…

– Буквально на днях мы приступили к сертификации ярусного донного промысла тихоокеанской трески в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, а также Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. Сертифицирующий орган у нас, как ранее, ООО «Морская сертификация». Если действующий сертификат касается трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря, то в новой сертификации речь идет исключительно о треске.

Сама процедура полной оценки пойдет по несколько иному пути. Это будет не новый сертификат, а расширение действующего сертификата. В таком решении есть свои плюсы и минусы, мы увидели больше плюсов. Если б мы делали отдельный сертификат, то пришлось бы проводить отдельный аудит, а это дополнительные расходы.

Форма расширения действия имеющегося сертификата на новые районы была поддержана участниками процесса, нашими коллегами. О сроках говорить пока не хочу, поскольку сейчас только проводится предоценка. Она позволяет выявить риски: насколько полны научные данные о ведении промысла, состоянии запаса и так далее. Проведем предоценку, посмотрим чего нам не хватает, набросаем план и будем действовать дальше.

Предыдущая сертификация проходила по такому же сценарию: сначала предоценка, затем мы достаточно много сил потратили на сбор дополнительных данных, после чего вышли на полный аудит. Однако сейчас работать по треске – без белокорого палтуса – будет легче: по итогам первой сертификации все полученные нами условия и замечания касались исключительно белокорого палтуса. Действительно, по нему есть недостаток научных данных, поэтому для ускорения процесса мы решили ограничиться треской.

Продолжением MSC-сертификации мы подтверждаем свою приверженность самым высоким экологическим требованиям при ведении промысла. Это наше осмысленное решение, осознанная политика, наш стандарт на долгие годы.

Можно сказать, что затраты на предыдущую сертификацию себя оправдали?

– Конечно, это же инициатива добывающих предприятий – членов нашей ассоциации. Если по завершении одной сертификации они сразу же заявляют о необходимости расширять действие документа на другие районы, значит, видят полезность и целесообразность этого. Если бы эффект был обратный, то все сетовали бы на безрезультативность расходов.

Руководство АЯП только выполняет решение членов ассоциации. Хотя, признаюсь, сертификацией мы занимаемся с удовольствием: это интересно и познавательно. Кроме того, это полезно и для всей рыбной отрасли, поскольку ведомственная наука, благодаря нашему заказу, пополняет свою копилку знаний новой информацией.

Расскажите о новых членах АЯП.

– На последнем годовом собрании наши ряды пополнили четыре предприятия – это ООО «Треска ДВ» (входит в группу «Сигма»), АО «КЗБ-Сельдь» (входит в группу «Норебо»), АО «Озерновский РКЗ №55» и ООО «Поллукс».

В настоящее время в ассоциации состоят 15 предприятий, до конца года мы планируем рассмотреть заявления новых претендентов. Повышенный интерес объясняется тем, что АЯП – держатель MSC-сертификата. Вступление в ассоциацию подразумевает в дальнейшем присоединение компании к сертификату. Это наша политика, мы настаиваем, чтобы претендент на вступление представил свои планы на будущее. У нас есть внутренние стандарты присоединения к сертификату. Они прописаны в новой версии устава, который уже утвержден Минюстом и размещен на нашем сайте. Если предприятие устраивает такой механизм, то милости просим.

То есть автоматического присоединения к сертификату не происходит?

– Нет, ни в коем случае. В АЯП есть документ – положение об управлении сертификатом, который известен Морскому попечительскому совету (MSC). Нужно соответствовать стандартам, прописанным в этом документе. И поскольку требования достаточно высокие, автоматически присоединиться к сертификату невозможно. Положение об управлении сертификатом поддержано членами ассоциации, их это устраивает.

Вопрос к вам как члену рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Чем сейчас она занимается?

– Работает в штатном режиме, поток документов достаточно большой. В деловом сообществе рабочей группы идет нормальная бесконфликтная работа. Из-за пандемии заседания проходят в режиме видео-конференц-связи или решения принимаются путем заочного голосования. Сейчас мы уже не отменяем устаревшие документы, а рассматриваем проекты актов, которые готовятся взамен устаревших. Очень много документов отклоняем, направляем экспертам на предварительную проработку (в рабочей группе мощное экспертное сообщество).

Хотелось бы узнать о судьбе громкого проекта постановления правительства, фактически запрещающего промысловому флоту ремонт за границей

– Пока новостей нет, но мы периодически вспоминаем о нем на рабочей группе по «регуляторной гильотине». У нас однозначная аргументированная позиция в отношении этого акта. Мы категорически отвергаем предлагаемый подход. Почему хозяйственная деятельность, связанная с поддержанием технического состояния флота на нужном уровне, увязывается с доступом к рыбе? В таком подходе нет логики. Это равносильно тому, чтобы запретить фермеру убирать урожай, если он в уборочной технике использовал деталь, которая кому-то не нравится. Мы говорим твердое «нет» этому документу.

Сейчас вся отраслевая общественность обсуждает нашумевшие предложения РРПК. Какую позицию занимает ваша ассоциация?

– Мы очень внимательно наблюдаем за инициативой этой уважаемой компании. Конечно, они вправе выступать со своими предложениями, равно как и другие предприятия. Но позиция АЯП – крайне отрицательная по всем пунктам их предложения.

Запущен механизм инвестиционных квот. Оценивать результаты этой реформы преждевременно, пока что мы можем оперировать только предположениями: будет введено в эксплуатацию столько-то судов, столько-то заводов. Но пусть их сначала введут в строй, давайте их все увидим и посчитаем: насколько потребность в новых судах и заводах удовлетворена. Не будет ли переизбытка в этих новых заводах? Анализировать и давать оценку каким-то новациям нужно после их завершения. Сейчас этот путь не закончен, но уже возникает новое предложение из серии «взять и поделить».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2020 г.

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Все материалы

Интервью

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наш стандарт – ответственный промысел

Директор КБ «Восток» Александр СЕЛЕЗНЕВ

Директор КБ «Восток» (входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

Александр СЕЛЕЗНЕВ

КБ «Восток»: Взгляд в будущее спустя 65 лет

Директор морских программ компании «Морская сертификация» Андрей ВИННИКОВ

Директор морских программ компании «Морская сертификация»

Андрей ВИННИКОВ

Нерестовые реки рискуют потерять «зеленый щит»

Генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей ГУЛЯЕВ

Генеральный директор Мурманского тралового флота

Андрей ГУЛЯЕВ

Верность морскому духу

Все интервью

Личное мнение

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Все материалы

Крупным планом

Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

Кто разомкнет биржевой круг?

Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.