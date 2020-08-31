Приверженность самым высоким экологическим требованиям в рыболовстве ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) демонстрирует, в числе прочего, через MSC-сертификацию. Успешно сертифицировав промысел трески и белокорого палтуса в Беринговом море, отраслевое объединение запустило аналогичный процесс по другим направлениям. По мнению президента Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслава Бычкова, рациональное отношение к рыбным ресурсам только повышает интерес со стороны предприятий ко вступлению в ассоциацию.

При этом не все безоблачно у ярусоловов: беспокойство вызывает и зарегулированность отрасли и некоторые идеи новых реформ. Об этом Вячеслав Бычков рассказал в интервью Fishnews.

– Вячеслав Борисович, поправки в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна относительно промысла палтуса до сих пор не приняты. В какой стадии они сейчас?

– Мы, члены ассоциации, расстроены, что этот процесс сильно затянулся. Мы понимаем, что помимо нашего вопроса в области регулирования рыболовства есть много иных. Но тем не менее мы рассчитывали на более быстрое рассмотрение и ждали изменений еще в первом квартале 2020 года. Нам они необходимы, чтобы на их основе выстроить взаимоотношения с контролирующими органами.

В настоящее время, насколько мне известно, соответствующая редакция изменений в правила находится в Минюсте, в вялотекущем процессе взаимодействия с отраслевым регулятором. Наверно, для такого промедления есть объективные причины, в частности огромный объем работы у министерства, связанный с «регуляторной гильотиной».

Так или иначе мы рассчитываем, что в ближайшее время поправки примут. И контрольно-надзорные органы в морских пространствах будут удовлетворены, и нам будет спокойнее, поскольку исчезнут формальные основания для трактовки действий рыбаков как нарушения правил.

В целом мы рассчитываем на положительный исход дела. Конечно, можно топать ногами и возмущаться из-за задержки, но от этого, по сути, ничего не изменится. Поэтому просто ждем.

– Мы слышали, что вы вновь занялись MSC-сертификацией…

– Буквально на днях мы приступили к сертификации ярусного донного промысла тихоокеанской трески в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, а также Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. Сертифицирующий орган у нас, как ранее, ООО «Морская сертификация». Если действующий сертификат касается трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря, то в новой сертификации речь идет исключительно о треске.

Сама процедура полной оценки пойдет по несколько иному пути. Это будет не новый сертификат, а расширение действующего сертификата. В таком решении есть свои плюсы и минусы, мы увидели больше плюсов. Если б мы делали отдельный сертификат, то пришлось бы проводить отдельный аудит, а это дополнительные расходы.

Форма расширения действия имеющегося сертификата на новые районы была поддержана участниками процесса, нашими коллегами. О сроках говорить пока не хочу, поскольку сейчас только проводится предоценка. Она позволяет выявить риски: насколько полны научные данные о ведении промысла, состоянии запаса и так далее. Проведем предоценку, посмотрим чего нам не хватает, набросаем план и будем действовать дальше.

Предыдущая сертификация проходила по такому же сценарию: сначала предоценка, затем мы достаточно много сил потратили на сбор дополнительных данных, после чего вышли на полный аудит. Однако сейчас работать по треске – без белокорого палтуса – будет легче: по итогам первой сертификации все полученные нами условия и замечания касались исключительно белокорого палтуса. Действительно, по нему есть недостаток научных данных, поэтому для ускорения процесса мы решили ограничиться треской.

Продолжением MSC-сертификации мы подтверждаем свою приверженность самым высоким экологическим требованиям при ведении промысла. Это наше осмысленное решение, осознанная политика, наш стандарт на долгие годы.

– Можно сказать, что затраты на предыдущую сертификацию себя оправдали?

– Конечно, это же инициатива добывающих предприятий – членов нашей ассоциации. Если по завершении одной сертификации они сразу же заявляют о необходимости расширять действие документа на другие районы, значит, видят полезность и целесообразность этого. Если бы эффект был обратный, то все сетовали бы на безрезультативность расходов.

Руководство АЯП только выполняет решение членов ассоциации. Хотя, признаюсь, сертификацией мы занимаемся с удовольствием: это интересно и познавательно. Кроме того, это полезно и для всей рыбной отрасли, поскольку ведомственная наука, благодаря нашему заказу, пополняет свою копилку знаний новой информацией.

– Расскажите о новых членах АЯП.

– На последнем годовом собрании наши ряды пополнили четыре предприятия – это ООО «Треска ДВ» (входит в группу «Сигма»), АО «КЗБ-Сельдь» (входит в группу «Норебо»), АО «Озерновский РКЗ №55» и ООО «Поллукс».

В настоящее время в ассоциации состоят 15 предприятий, до конца года мы планируем рассмотреть заявления новых претендентов. Повышенный интерес объясняется тем, что АЯП – держатель MSC-сертификата. Вступление в ассоциацию подразумевает в дальнейшем присоединение компании к сертификату. Это наша политика, мы настаиваем, чтобы претендент на вступление представил свои планы на будущее. У нас есть внутренние стандарты присоединения к сертификату. Они прописаны в новой версии устава, который уже утвержден Минюстом и размещен на нашем сайте. Если предприятие устраивает такой механизм, то милости просим.

– То есть автоматического присоединения к сертификату не происходит?

– Нет, ни в коем случае. В АЯП есть документ – положение об управлении сертификатом, который известен Морскому попечительскому совету (MSC). Нужно соответствовать стандартам, прописанным в этом документе. И поскольку требования достаточно высокие, автоматически присоединиться к сертификату невозможно. Положение об управлении сертификатом поддержано членами ассоциации, их это устраивает.

– Вопрос к вам как члену рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Чем сейчас она занимается?

– Работает в штатном режиме, поток документов достаточно большой. В деловом сообществе рабочей группы идет нормальная бесконфликтная работа. Из-за пандемии заседания проходят в режиме видео-конференц-связи или решения принимаются путем заочного голосования. Сейчас мы уже не отменяем устаревшие документы, а рассматриваем проекты актов, которые готовятся взамен устаревших. Очень много документов отклоняем, направляем экспертам на предварительную проработку (в рабочей группе мощное экспертное сообщество).

– Хотелось бы узнать о судьбе громкого проекта постановления правительства, фактически запрещающего промысловому флоту ремонт за границей…

– Пока новостей нет, но мы периодически вспоминаем о нем на рабочей группе по «регуляторной гильотине». У нас однозначная аргументированная позиция в отношении этого акта. Мы категорически отвергаем предлагаемый подход. Почему хозяйственная деятельность, связанная с поддержанием технического состояния флота на нужном уровне, увязывается с доступом к рыбе? В таком подходе нет логики. Это равносильно тому, чтобы запретить фермеру убирать урожай, если он в уборочной технике использовал деталь, которая кому-то не нравится. Мы говорим твердое «нет» этому документу.

– Сейчас вся отраслевая общественность обсуждает нашумевшие предложения РРПК. Какую позицию занимает ваша ассоциация?

– Мы очень внимательно наблюдаем за инициативой этой уважаемой компании. Конечно, они вправе выступать со своими предложениями, равно как и другие предприятия. Но позиция АЯП – крайне отрицательная по всем пунктам их предложения.

Запущен механизм инвестиционных квот. Оценивать результаты этой реформы преждевременно, пока что мы можем оперировать только предположениями: будет введено в эксплуатацию столько-то судов, столько-то заводов. Но пусть их сначала введут в строй, давайте их все увидим и посчитаем: насколько потребность в новых судах и заводах удовлетворена. Не будет ли переизбытка в этих новых заводах? Анализировать и давать оценку каким-то новациям нужно после их завершения. Сейчас этот путь не закончен, но уже возникает новое предложение из серии «взять и поделить».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2020 г.