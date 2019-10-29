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Рабочая группа займется избыточными требованиями в рыболовстве

«Регуляторной гильотиной» в рыболовстве займется рабочая группа

Правительственная подкомиссия утвердила составы рабочих групп, которые займутся реализацией механизма «регуляторной гильотины». Одно из направлений – рыболовство.

Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторная гильотина». Также утвержден порядок их деятельности.

Сопредседателем группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства назначен замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в состав рабочей группы от госорганов включены заместитель руководителя пограничной службы - руководитель департамента береговой охраны ПС ФСБ России Геннадий Медведев, замглавы Росприроднадзора Марианна Климова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Ястребов.

Из руководителей отраслевых объединений участвовать в реформе контроля и надзора будут президент ВАРПЭ Герман Зверев, председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко, председатель совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев, председатель Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. Также в группу включен президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин.

Интересы отраслевого сообщества будет представлять и бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко.

В состав группы вошли руководители компаний: гендиректор ООО «ГК «Агама» Юрий Алашеев, вице-президент ОСК Василий Бойцов, генеральный директор ГК «Горкунов» Борис Горкунов, генеральный директор РРПК Федор Кирсанов, член собрания акционеров управляющей компании «Ф.Э.С.Т.» Александр Соколов.

Чем займутся группы

С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Предполагается, что им на смену придут современные нормы с учетом оценки рисков. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Для исключения неэффективных и избыточных требований – реализации механизма «регуляторной гильотины» - и определен перечень рабочих групп по сферам деятельности федеральных ведомств.

Как рассказали в пресс-службе правительства РФ, члены рабочих групп будут участвовать в формировании новых структур регулирования, подготовке проектов нормативных правовых актов с обязательными требованиями, а также других документов в соответствующих сферах общественных отношений.

Предполагается, что рабочие группы будут как оценивать входящие положения от госорганов, так и готовить собственные предложения. Результатом работы групп, которая будет вестись до конца 2020 г., должно стать создание нового контрольно-надзорного регулирования.

Fishnews

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