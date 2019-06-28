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«Незаходные» суда оставят без разрешений на вылов

«Незаходные» суда оставят без разрешений на вылов

Минсельхоз предложил новый вариант проекта постановления об отказе в выдаче разрешений на промысел флоту, который не прошел таможенное оформление после покупки, капремонта или модернизации в зарубежных странах.

С помощью внесения изменений в правила выдачи разрешений регулятор рассчитывает решить в отрасли вопрос с «незаходными» судами. В ноябре 2018 г. министерство уже размещало для оценки регулирующего воздействия проект такого постановления. 27 июня на сайте regulation.gov.ru размещен новый вариант документа, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается запретить выдачу разрешений на вылов для судов, плавающих под российским флагом, которые не прошли процедуры таможенного оформления после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации, выполненных за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза.

На этот раз разработчики проекта постановления предложили установить переходный период для его вступления в силу – год после дня официального опубликования правового акта. Отсрочку решено дать в том числе с учетом того, что отечественным судоремонтным и рыбопромышленным предприятиям нужно подготовиться к изменениям, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что внесение изменений будет способствовать значительному сокращению числа «незаходных» судов, позволит загрузить портовую и прибрежную инфраструктуру и при этом повысит отчисления в бюджет.

Разработчики напомнили о мерах для развития отечественного судостроения и судоремонта: принята федеральная целевая программа, под постройку флота в России выделяются инвестиционные квоты, готовятся субсидии при строительстве средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов.

Однако ряд предприятий продолжает работать без таможенного оформления судов, таким образом создается неравная конкуренция с теми, кто завел суда в Россию или строится на верфях РФ, говорится в пояснительной записке.

До 1 января 2018 г. была предусмотрена «таможенная амнистия». «По сведениям ФТС России, количество судов рыбопромыслового флота, ввезенных в Российскую Федерацию в 2016 – 2017 годах, составило 73 единицы, а сумма льгот по уплате ввозной таможенной пошлины, предоставленных при их ввозе, составила 615,4 млн рублей», – сказано в пояснительной записке.

Однако льготными условиями воспользовались не все, отметили разработчики проекта изменений. Сообщается, что таможенное декларирование на территории РФ не прошли 82 рыбопромысловых судна.

Fishnews

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НазадМетки: судостроение
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