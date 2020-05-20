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Добыча палтуса на Дальнем Востоке

Добытчики палтуса могут пострадать из-за задержки с поправками

Добросовестные предприятия, добывавшие в Дальневосточном бассейне палтуса, могут задним числом быть объявлены нарушителями. По мнению президента АЯП Вячеслава Бычкова, корень проблемы следует искать в проекте поправок в правила рыболовства.

В частности, речь идет о пункте 22.22 принятой в 2019 г. редакции правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Этот пункт устанавливает для каждой промысловой зоны или подзоны процентное соотношение по белокорому и черному палтусам в привязке к конкретному разрешению на добычу водных биоресурсов. Превышать установленный лимит запрещено.

Как рассказал в интервью Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков, в результате рыбаки объективно, просто исходя из потребностей ведения промысла, массово становятся нарушителями. «Ведь руководитель предприятия лишен возможности оперативно перераспределять лимиты между судами, поскольку тогда сразу меняются пропорции, и, соответственно, возникает состав административного правонарушения», - отметил глава АЯП.

Ассоциация в 2019 г. подготовила свои рекомендации по внесению изменений в абзац 1 пункта 22.22 правил. Предложено устранить привязку к каждому разрешению на вылов и возложить ответственность за соблюдение видового соотношения на предприятие по итогам прошедшего промыслового сезона.

«Мы досконально исполнили все установленные отраслевым регулятором требования при организации работы по внесению изменений в правила рыболовства. Предложенные нами поправки в полной мере устроили представителей Пограничной службы ФСБ России, и в ноябре прошлого года ДВНПС без замечаний одобрил эти изменения», - подчеркнул Вячеслав Бычков.

Однако в опубликованном в апреле на сайте regulation.gov.ru проекте изменений в правила рыболовства пункта о палтусах не оказалось. «Ясного ответа на справедливый вопрос о причинах произошедшего мы получить не смогли. По информации представителей Росрыболовства, якобы имеются разночтения в формулировках поправок, принятых по итогам ноябрьского заседания ДВНПС и поправок, одобренных ученым советом ВНИРО в январе 2020 года», - отметил Вячеслав Бычков.

В ассоциации рассчитывают, что произошло досадное недоразумение, которое должно быть оперативно устранено. Тем не менее АЯП и ВАРПЭ направили соответственно в Росрыболовство и Минсельхоз обращения о необходимости внести новую редакцию абзаца 1 пункта 22.22 (регулирование промысла палтусов) в проект поправок для бассейновых правил рыболовства.

«Проблема заключается в том, что у пограничников, знавших о готовящихся изменениях, была устная договоренность с рыбаками о подсчете процентного содержания палтусов в уловах 2019 года не в привязке к каждому разрешению, а по итогам года. Однако сейчас пограничники, не видя согласованных с ними изменений в проекте, приступили к анализу вылова палтусов за 2019 год по каждому пользователю, по каждому разрешению. Причем их можно понять: они действуют в соответствии с правилами. Однако это грозит добросовестным предприятиям привлечением к ответственности со всеми вытекающими финансовыми и административными последствиями», - рассказал Вячеслав Бычков.

Fishnews

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