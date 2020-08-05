Новости
РРПК предложила реформу с квотами

РРПК предложила реформу с квотами

«Русская рыбопромышленная компания» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по изменениям в отрасли – в сфере распределения квот и налогового регулирования.

В письме отмечено, что РРПК активно участвует в госпрограмме модернизации производственных мощностей рыбной отрасли и объем вложений группы компаний в этом направлении уже приближается к 100 млрд рублей.

В обращении к главе правительства «Русская рыбопромышленная компания» также приводит справку о показателях развития отрасли. В целом динамика вылова и торгового баланса оптимистична, но фундаментальные экономические и производственные характеристики остаются на критически низком уровне с тенденцией к ухудшению, говорится в письме.

Среди главных слабых мест в отрасли указаны преобладание в структуре производства и экспорта свежемороженой рыбы низкой степени переработки, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что по минтаю, треске, сельди, лососям доля продуктов с низкой добавленной стоимостью достигает 80%. Ключевым барьером для развития РРПК называет физически изношенный и технически устаревший рыбопромысловый флот.

После заседания президиума Госсовета, состоявшегося в 2015 г., в законодательство был внесен ряд изменений. На отечественных верфях размещено более 90 заказов на постройку судов. Но этого недостаточно, считают в РРПК.

«У отраслевого регулятора к настоящему времени отсутствует план дальнейших преобразований. Отраслевое законодательство в действующей редакции не располагает инструментами стимулирования дальнейшего опережающего развития. При разработке законодательных изменений установлены ограничения, препятствующие расширению действия разработанных механизмов инвестиционных квот», – сказано в письме.

В связи с этим РРПК предложила ряд изменений:

Во-первых, считают в группе компаний, нужно обеспечить производственные мощности строящегося флота квотами на 100%. Обосновывая эту инициативу, авторы письма отметили, что ряд предприятий, в том числе крупнейшие пользователи (здесь указаны ПБТФ, НБАМР, «Гидрострой», «Океанрыбфлот»), не присоединились к судостроительному направлению программы инвестквот.

В следующие 13 лет больше половины квот массовых, высокорентабельных и валютоемких видов будет осваиваться устаревшим флотом, заявили в «Русской рыбопромышленной компании».

РРПК предложила создать механизм донаделения ресурсом до полной производственной загрузки судов, которые вводятся в строй под инвестквоты.

Во-вторых, «Русская рыбопромышленная компания» выступила за то, чтобы осваивать квоты в исключительной экономзоне РФ могли только суда не старше 30 лет, построенные в России. Причем с определенными требованиями к переработке. Такую норму предлагается ввести в действие с 2034 г.

В-третьих, РРПК считает необходимым продолжить практику распределения квот через аукционы с обязательствами по строительству флота. Такой опыт по части крабовых квот оказался положительным – его предлагается распространить дальше на краба, а также креветку, трубачей, морского ежа и ряд других объектов (каких, в письме не уточняется). При этом «Русская рыбопромышленная компания» отметила, что в результате не должны пострадать участники программы инвестиционных квот, а также компании, которые в последние годы покупали лимиты на торгах (в качестве примера приведены крабовые аукционы 2012 – 2017 гг.).

В-четвертых, предложено установить более жесткие критерии использования в отрасли единого сельскохозяйственного налога и льготы по сбору за пользование водными биоресурсами. Изначальные цели этих преференций уже неактуальны, а дополнительные средства можно направить на строительство научно-исследовательского флота, рыбоводных заводов, исследования глубоководных объектов промысла, биоресурсов Арктики и Антарктики, заявили в РРПК.

В письме говорится, что принятые меры обеспечат заказы по строительству судов на 20 млрд рублей ежегодно, а за 30 лет – на порядка 600 млрд рублей.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабкреветкаминтайправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Все материалы

Интервью

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

Чтобы рыба радовала Сахалин

Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.