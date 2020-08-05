05 августа 2020 года

РРПК предложила реформу с квотами

«Русская рыбопромышленная компания» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по изменениям в отрасли – в сфере распределения квот и налогового регулирования.

В письме отмечено, что РРПК активно участвует в госпрограмме модернизации производственных мощностей рыбной отрасли и объем вложений группы компаний в этом направлении уже приближается к 100 млрд рублей.

В обращении к главе правительства «Русская рыбопромышленная компания» также приводит справку о показателях развития отрасли. В целом динамика вылова и торгового баланса оптимистична, но фундаментальные экономические и производственные характеристики остаются на критически низком уровне с тенденцией к ухудшению, говорится в письме.

Среди главных слабых мест в отрасли указаны преобладание в структуре производства и экспорта свежемороженой рыбы низкой степени переработки, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что по минтаю, треске, сельди, лососям доля продуктов с низкой добавленной стоимостью достигает 80%. Ключевым барьером для развития РРПК называет физически изношенный и технически устаревший рыбопромысловый флот.

После заседания президиума Госсовета, состоявшегося в 2015 г., в законодательство был внесен ряд изменений. На отечественных верфях размещено более 90 заказов на постройку судов. Но этого недостаточно, считают в РРПК.

«У отраслевого регулятора к настоящему времени отсутствует план дальнейших преобразований. Отраслевое законодательство в действующей редакции не располагает инструментами стимулирования дальнейшего опережающего развития. При разработке законодательных изменений установлены ограничения, препятствующие расширению действия разработанных механизмов инвестиционных квот», – сказано в письме.

В связи с этим РРПК предложила ряд изменений:

Во-первых, считают в группе компаний, нужно обеспечить производственные мощности строящегося флота квотами на 100%. Обосновывая эту инициативу, авторы письма отметили, что ряд предприятий, в том числе крупнейшие пользователи (здесь указаны ПБТФ, НБАМР, «Гидрострой», «Океанрыбфлот»), не присоединились к судостроительному направлению программы инвестквот.

В следующие 13 лет больше половины квот массовых, высокорентабельных и валютоемких видов будет осваиваться устаревшим флотом, заявили в «Русской рыбопромышленной компании».

РРПК предложила создать механизм донаделения ресурсом до полной производственной загрузки судов, которые вводятся в строй под инвестквоты.

Во-вторых, «Русская рыбопромышленная компания» выступила за то, чтобы осваивать квоты в исключительной экономзоне РФ могли только суда не старше 30 лет, построенные в России. Причем с определенными требованиями к переработке. Такую норму предлагается ввести в действие с 2034 г.

В-третьих, РРПК считает необходимым продолжить практику распределения квот через аукционы с обязательствами по строительству флота. Такой опыт по части крабовых квот оказался положительным – его предлагается распространить дальше на краба, а также креветку, трубачей, морского ежа и ряд других объектов (каких, в письме не уточняется). При этом «Русская рыбопромышленная компания» отметила, что в результате не должны пострадать участники программы инвестиционных квот, а также компании, которые в последние годы покупали лимиты на торгах (в качестве примера приведены крабовые аукционы 2012 – 2017 гг.).

В-четвертых, предложено установить более жесткие критерии использования в отрасли единого сельскохозяйственного налога и льготы по сбору за пользование водными биоресурсами. Изначальные цели этих преференций уже неактуальны, а дополнительные средства можно направить на строительство научно-исследовательского флота, рыбоводных заводов, исследования глубоководных объектов промысла, биоресурсов Арктики и Антарктики, заявили в РРПК.

В письме говорится, что принятые меры обеспечат заказы по строительству судов на 20 млрд рублей ежегодно, а за 30 лет – на порядка 600 млрд рублей.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews