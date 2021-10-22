Лососевая путина на Камчатке показала в этом году второй результат за всю историю наблюдений. Конечно, пришлось столкнуться с логистическими трудностями из-за пандемии, однако в целом предприятия отработали успешно. Подробнее об итогах промысла министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский рассказал в интервью Fishnews.

— Андрей Георгиевич, на Камчатке практически завершилась лососевая путина. В каких районах и сколько удалось поймать?

— У нас, в общем-то, уже можно подводить окончательные итоги путины. Они в этом году хорошие. Добыто более 440 тыс. тонн, в том числе 434,5 тыс. тонн — в режиме промышленного рыболовства.

Основной объект — горбуша, ее выловлено почти 376 тыс. тонн. Объем добычи как на восточном, так и на западном побережье высок. На востоке основной промысловый район — Карагинская подзона, где показатель чуть-чуть не дотянул до 200 тыс. тонн, составив 197-198 тыс. тонн. Здесь работают «Тымлатский рыбокомбинат», «Восточный берег», РПЗ «Максимовский» и еще около десятка предприятий. Лидер по вылову — «Тымлатский рыбокомбинат», освоивший более 50 тыс. тонн.

Объемы добычи в Петропавловско-Командорской подзоне традиционно невысоки, выловлено 3128 тонн — это в основном бассейн реки Камчатка и река Жупанова. Небольшой объем дала Западно-Беринговоморская зона — 65 тонн. Всего на восточном побережье вылов составил 201 тыс. тонн.

На западе Камчатского края рыбаки взяли чуть меньше, чем на востоке, — почти 175 тыс. тонн. Это суммарно в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Причем мы вновь отмечаем преобладание подходов к более северным районам, то есть к Западно-Камчатской подзоне. Эта тенденция наблюдается и в Камчатско-Курильской подзоне: рыба идет в основном к более северным акваториям этого промыслового района — реки Пымта, Коль. Всего в Западно-Камчатской подзоне добыто почти 100 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской — 76 тыс. тонн.

Кеты промышленники выловили 23,5 тыс. тонн, на востоке — более 11 тыс. тонн, на западе — 12 тыс. тонн.

Вылов нерки составил 28,5 тыс. тонн. На восточном побережье хорошие подходы этого вида лососей отмечены в Карагинской подзоне: поймано почти 3 тыс. тонн. При всех своих затянувшихся проблемах неплохо выглядит Камчатский залив: здесь освоено почти 6,3 тыс. тонн нерки.

В Западно-Камчатской подзоне выловлено 2 тыс. тонн этого объекта, небольшие подходы. В Камчатско-Курильской подзоне выловлено 17 тыс. тонн. При этом нужно отметить, что основной район промысла — река Озерная — в этом году выглядел не очень позитивно. Ход рыбы был достаточно растянутый, вылов составил чуть больше 14 тыс. тонн, хотя ранее в этом бассейне добывалось 20 тыс. тонн и более. Всегда запас был стабилен, никаких вопросов по воспроизводству не возникало. Показатели пропуска рыбы на нерестилища были на уровне выше среднего, выше показателей, которые рекомендовал КамчатНИРО.

В этом году по поручению губернатора Владимира Викторовича Солодова также большое внимание уделялось обеспечению пропуска. Пропущено около 1,8 млн экземпляров — это верхняя граница оптимума. Контроль на рыбоучетном заграждении прекратился на показателе 1,65 млн особей, но на реке мониторинг с использованием гидроакустического оборудования показал около 1,8 миллиона. Рискну предположить, что с высокой долей вероятности после окончания контроля ход нерки продолжался. Странно при этом, почему так снизился запас. Рыбаки жаловались на невысокие уловы. В чем причина, пока непонятно. Надеюсь, что наука даст ответ на этот вопрос.

Вылов кижуча составил 6,4 тыс. тонн. Основные объемы добыты на Западной Камчатке — 4,8 тыс. тонн. По Восточной Камчатке — порядка 1,6 тыс. тонн. Таким образом, показатели по кижучу в нынешнем году не очень высокие, ниже прогнозных значений. С причинами также еще предстоит разобраться, так как показатели по естественному воспроизводству у этого поколения были высокие.

Общий итог по чавыче — 311 тонн. В основном это бассейн реки Камчатка, где промышленное освоение составило 280 тонн. Еще около 30 тонн взяли в Карагинской подзоне. Отмечаем, что запасы снижаются и уловы все меньше.

— Вы уже начали отвечать на этот вопрос, но хочется все-таки структурировать информацию: по каким районам и объектам предстоит продумать, возможно, дополнительные меры регулирования? Где потребуется дополнительное внимание отраслевой науки, чтобы разобраться с изменениями запаса?

— Хотелось бы, чтобы наука ответила на вопрос, что происходит с неркой реки Озерная (западная) и озера Курильское, потому что, повторюсь, мы не видим никаких предпосылок к снижению запасов при имеющемся уровне естественного воспроизводства. И по заполнению нерестилищ, и по скату малька все достаточно хорошо, на среднемноголетнем уровне.

Также хотелось бы отметить неблагополучную обстановку в Авачинском заливе, Авачинской губе. Непросто обстоят дела с запасами рек Авача и Паратунка, наших домашних рек, на которых, кстати, есть рыбоводные заводы. Регулирование нынешнего года в этом районе отличается от прошлых лет. В бухте Авача промышленное рыболовство на некоторых участках не открывалось совсем. В прилегающих водах на речных участках разрешался промысел на собственных запасах. Освоение транзитного ресурса в Авачинской губе было доступно буквально несколько дней. Серьезные ограничения были введены для традиционного рыболовства и любительской рыбалки сетными орудиями на морских участках. Наука говорит, что таких мер требует состояние запасов. Были проблемы с закладкой икры на рыбоводных заводах по госзаданию — Главрыбводу удалось их решить. Но запасы настолько низкие, что есть угроза для популяций.

Поэтому ученые отмечают, что, по всей видимости, на следующий год потребуется принимать вынужденные меры и закрывать промысел для сетных орудий лова для разных категорий пользователей — для промышленности, любителей, коренных народов. Представить это предложение планируется на ближайшем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Второй по проблемности район в этом году — река Опала на западном побережье. Уже несколько лет отмечается ряд проблем с запасами и естественным воспроизводством на этой реке. Наука обращает внимание на низкое заполнение нерестилищ. Очевидно, это может быть связано с интенсивностью промысла на прилегающих морских участках, повышением уловистости ставных неводов в этом районе. Здесь внедряются эффективные многоловушечные невода с повышенной длиной крыла, и сейчас ученые говорят о возможном снижении длины крыла невода, ограничении числа ловушек на один невод. Может быть, необходимы меры по сроку открытия промысла и по проходным дням в этом районе — по аналогии с уже имеющимся регулированием в бассейне реки Камчатка. Все эти предложения планируется представить на ближайшем заседании ДВНПС. Конечно, они будут обсуждаться и с наукой, и нашими рыбаками.

По-прежнему озабоченность вызывает состояние реки Камчатка. В нынешнем году ситуация в этом районе сложилась благополучная: уловы были достойные, удалось обеспечить хорошее заполнение нерестилищ, рыбоохрана сработала успешно. Примерно такой же подход к регулированию на реке Опала будем намечать на следующий год.

Вот так примерно обстоят дела с проблемными зонами.

— Хочется также отдельно остановиться на тематике рыболовства для нужд населения. Губернатор Владимир Солодов дал поручение по обеспечению доступа к водным биоресурсам старожильческого населения. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Совершенно верно, такая работа ведется по поручению главы региона. Вопрос приобрел особую актуальность после выхода административного регламента по предоставлению водных биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства. Тогда, напомним, было введено требование подтверждать принадлежность заявителя к коренным малочисленным народам. Это побудило искать механизмы предоставления доступа к ресурсу для людей, которые проживают на удаленных территориях и нуждаются в таком праве, но не относятся к коренным малочисленным народам.

Действуем двумя путями. Первое — это формирование рыболовных участков для любительского лова. Их нужно будет разыграть на торгах в следующем году и запустить в работу. На этих участках старожильческое население сможет добывать рыбу, пока не будут внесены изменения в федеральное законодательство.

Его корректировка — это, собственно, второй путь. В законе о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ уже предусмотрена возможность обеспечить доступ к ресурсам людей, длительное время проживающих в регионе. Мы хотим предложить ввести в статью 25 федерального закона о рыболовстве норму с отсылкой на законы субъектов РФ, устанавливающие порядок определения группы лиц, которые обладают теми же правами, что коренные народы. Это должно помочь обеспечить людей рыбой.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Октябрь 2021 г.