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Представители КМНС Камчатки готовят уху из лосося. Фото пресс-службы краевого правительства

Камчатка рассказала о задачах в сфере традиционного рыболовства

Совершенствование законодательства в сфере традиционного рыболовства — одна из важнейших задач для совместной работы федеральных и региональных властей, отмечают в правительстве Камчатского края.

Еще до того как завершился прием заявок на промысел КМНС в 2022 г., Минсельхоз РФ исключил требование заверять в установленном законодательством РФ порядке копии документов, которые прикладываются к обращению.

Это важное решение, ведь не всегда жители отдаленных районов могут прибегнуть к услугам нотариуса, это оборачивалось для людей дополнительными расходами, прокомментировал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Требование о заверке появилось после установления в ноябре 2020 г. нового порядка заполнения заявок, рассказал глава регионального минрыбхоза.

Губернатор Владимир Солодов обращался по этому вопросу к руководству Федерального агентства по рыболовству, отметил он. «Мы рады, что нашли понимание, и проблема была достаточно оперативно отрегулирована в преддверии следующего года», — заявил Fishnews Андрей Здетоветский.

Тем не менее еще целый ряд вопросов в сфере традиционного рыболовства должен быть решен. Например, с требованием о регистрации представителей КМНС или их общин в районе, где планируется осуществлять промысел. Это создает сложности, если в местах, где проживает человек, нет доступных и достаточных рыбных запасов. «Также есть вопрос по подтверждению принадлежности гражданина к коренным малочисленным народам», - рассказал министр. Не у всех есть необходимые документы, при этом время подготовки к промыслу ограничено и не всегда его хватает для получения судебного решения или других подтверждений.

Также власти Камчатского края будут выступать за распространение принципа доступа к водным биоресурсам, который сейчас предусмотрен для КМНС, на жителей отдаленных районов, длительное время проживающих в регионе. Такое поручение дал губернатор. Возможность уже предусмотрена федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 82 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», отметил Андрей Здетоветский.

«Чтобы распространить принципы доступа к водным биоресурсам, предусмотренные режимом традиционного рыболовства, на лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, нужно внести изменения в федеральный закон о рыболовстве», — считает министр.

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