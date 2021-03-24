В сфере традиционного рыболовства и аквакультуры вышли новые документы

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по предоставлению водных биоресурсов в пользование. На основании такого решения осуществляется в том числе рыболовство в целях аквакультуры и традиционный промысел КМНС.

Административный регламент Росрыболовства по предоставлению водных биоресурсов в пользование утвержден приказом ведомства от 10 ноября 2020 г. № 596 и официально опубликован 23 марта. Новый документ вступит в силу с 3 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Регламент описывает, каким образом можно получить водные биоресурсы в пользование для осуществления:

- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,

- рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях,

- рыболовства в целях аквакультуы,

- традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - по водным биоресурсам внутренних морских вод, территориального моря, анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.

Предусматриваются сроки, в которые должны укладываться при оказании госуслуги Росрыболовство и его территориальные управления, документы, которые должны предоставлять заявители.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 24 декабря 2015 г. № 659, утверждавший регламент в этой сфере ранее, утратит силу.

Также Минсельхоз приказом от 10 ноября 2020 г. № 673 утвердил формы и порядки заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование.

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