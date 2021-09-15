Новости
За нерестом нерки наблюдают с помощью подводного аппарата. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

Нерка Курильского озера нерестится под наблюдением науки

В Южно-Камчатском заказнике продолжается комплексное обследование экосистемы Курильского озера. С помощью гидроакустической и аэросъемки ученые смогут более точно оценить численность производителей нерки для прогнозов и регулирования промысла.

В исследованиях задействованы сотрудники Камчатского филиала ВНИРО, Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, в литорали (на мелководных участках) ученые наблюдают 16 хорошо выраженных мест нереста нерки из 40, описанных специалистами КамчатНИРО в 1970-е гг. Большинство нерестилищ представляет собой узкую полосу «гнезд», которые расположены вдоль берега на глубинах, не превышающих 1-1,5 м.

«Изначально складывается впечатление, что значительные нерестовые площади пустуют, поскольку массовый заход производителей в озеро уже завершен. Однако, по результатам гидроакустических съемок в непосредственной близости от некоторых нерестилищ на глубинах около 15 метров мы зафиксировали достаточно плотные скопления рыб. Среди них могут быть производители нерки, которые подойдут к местам нереста позже и заполнят пустующие площади», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод Михаил Малин.

Обнаруженные места нереста обследовали с помощью управляемого подводного аппарата. Полученные видеосъемки позволили уточнить не только характер грунта, который нерка предпочитает для обустройства «гнезд», но и оценить видовой состав обнаруженных рыбных скоплений. Как и предполагали специалисты, они состоят из созревших производителей нерки и гольцов.

Работа по картированию нерестилищ в литоральной зоне озера почти завершена. Участники исследований отметили, что нерест на литорали начался позже, чем в притоках. Это подтверждают наблюдения за поведением производителей с квадрокоптера, и присутствие на нерестилищах готовых к спариванию самцов нерки. О том, что процесс откладывания икры начался, говорит и содержимое желудков гольцов, пойманных при контрольных обловах.

«Интересно, что проходные гольцы, видимо, не слишком эффективные охотники за нерочьей икрой: икра в желудках обнаруживается примерно у одной рыбы из трех, и всего по одной-две икринки вместе с мелкими камешками и песком. Более обычная их пища — мелкий непроходной голец и колюшка. Гораздо успешнее добывают икру как раз мелкие (12-15 см) непроходные гольцы. Икра в желудках есть практически у каждого, и число икринок составляет в среднем 5-7 штук. Учитывая размер этих рыб, их желудок просто набит икрой. По-видимому, благодаря небольшим размерам им удается воровать икру незаметно для охраняющей гнездо самки, и не вызывая агрессии со стороны самцов», — рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Алексей Цессарский.

Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икра
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании

Глеб ФРАНК

Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Руководитель Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Марина МЕЛЬНИК

Руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО

Марина МЕЛЬНИК

Развиваем исследования для повышения эффективности рыбной отрасли

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Все материалы

Крупным планом

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.