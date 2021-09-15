Нерка Курильского озера нерестится под наблюдением науки

В Южно-Камчатском заказнике продолжается комплексное обследование экосистемы Курильского озера. С помощью гидроакустической и аэросъемки ученые смогут более точно оценить численность производителей нерки для прогнозов и регулирования промысла.

В исследованиях задействованы сотрудники Камчатского филиала ВНИРО, Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, в литорали (на мелководных участках) ученые наблюдают 16 хорошо выраженных мест нереста нерки из 40, описанных специалистами КамчатНИРО в 1970-е гг. Большинство нерестилищ представляет собой узкую полосу «гнезд», которые расположены вдоль берега на глубинах, не превышающих 1-1,5 м.

«Изначально складывается впечатление, что значительные нерестовые площади пустуют, поскольку массовый заход производителей в озеро уже завершен. Однако, по результатам гидроакустических съемок в непосредственной близости от некоторых нерестилищ на глубинах около 15 метров мы зафиксировали достаточно плотные скопления рыб. Среди них могут быть производители нерки, которые подойдут к местам нереста позже и заполнят пустующие площади», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод Михаил Малин.

Обнаруженные места нереста обследовали с помощью управляемого подводного аппарата. Полученные видеосъемки позволили уточнить не только характер грунта, который нерка предпочитает для обустройства «гнезд», но и оценить видовой состав обнаруженных рыбных скоплений. Как и предполагали специалисты, они состоят из созревших производителей нерки и гольцов.

Работа по картированию нерестилищ в литоральной зоне озера почти завершена. Участники исследований отметили, что нерест на литорали начался позже, чем в притоках. Это подтверждают наблюдения за поведением производителей с квадрокоптера, и присутствие на нерестилищах готовых к спариванию самцов нерки. О том, что процесс откладывания икры начался, говорит и содержимое желудков гольцов, пойманных при контрольных обловах.

«Интересно, что проходные гольцы, видимо, не слишком эффективные охотники за нерочьей икрой: икра в желудках обнаруживается примерно у одной рыбы из трех, и всего по одной-две икринки вместе с мелкими камешками и песком. Более обычная их пища — мелкий непроходной голец и колюшка. Гораздо успешнее добывают икру как раз мелкие (12-15 см) непроходные гольцы. Икра в желудках есть практически у каждого, и число икринок составляет в среднем 5-7 штук. Учитывая размер этих рыб, их желудок просто набит икрой. По-видимому, благодаря небольшим размерам им удается воровать икру незаметно для охраняющей гнездо самки, и не вызывая агрессии со стороны самцов», — рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Алексей Цессарский.

Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника.

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