Камчатка закрыла лососевую путину с богатыми уловами

Завершился промышленный лов тихоокеанских лососей на западном побережье Камчатки, всего в крае освоено более 440 тыс. тонн. Путина в этом году оказалась удачной, отметил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Рыбаки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули планку в 440 тыс. тонн по всем видам рыболовства. Порядка 435 тыс. тонн пришлось на промышленное рыболовство. При этом изначальные прогнозы отраслевой науки составляли 360 тыс. тонн. Это очень хороший результат, несмотря на ограничения по наличию транспорта, логистике и переработке. Большую роль в том числе сыграли оперативность регулирования промысла и дополнительное выделение объемов добычи Росрыболовством. Кроме того, у нас высокие показатели по пропуску производителей на нерест — наука отмечает, что мы справились с задачей по обеспечению естественного воспроизводства. Это говорит о том, что хорошую работу также провела рыбоохрана», — рассказал Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, в лососевом промысле в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках.

Объемы лососей для традиционного рыболовства составили почти 7,5 тыс. тонн. Помимо общин, правом на добычу лосося в объеме от 50 до 200 кг в зависимости от района проживания воспользовались более 10 тыс. человек. Для любительского лова выделено порядка 730 тонн красной рыбы по заявкам организаторов рыбалки.

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