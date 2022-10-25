Сенаторы активно ставят перед федеральными ведомствами вопросы, связанные с программой инвестквот и аукционов. Здесь необходимы очень тонкая настройка, внимательное отношение, ведь предприятия отрасли выполняют важные социально-экономические задачи, уверена член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева . О возникающих вопросах парламентарий рассказала в интервью Fishnews.

— Людмила Заумовна, вы с самого начала занимались проблематикой программы квот под инвестиции. Предприятия, отраслевые объединения беспокоят перспективы второго этапа. Что вы об этом думаете? Какие видите подходы к этому вопросу?

— Первый этап предусматривал выделение под новый вид квот — на инвестиционные цели — 20% объемов рыбных объектов и 50% — крабов. Может быть, это был правильный шаг, хотя и тогда законы принимались очень тяжело. Когда в законодательство вносились изменения по инвестквотам, разработчики обещали, что будут построены большие современные перерабатывающие предприятия, новые промысловые суда. Это очень важно, ведь необходимо и обновлять флот, и создавать новые перерабатывающие заводы, выпускающие рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Совет Федерации на постоянной основе занимается вопросами рыбной отрасли. При нашем комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию создана профильная рабочая группа. Мы говорили и Федеральному агентству по рыболовству, и Министерству сельского хозяйства, и Счетной палате: отчитайтесь, давайте сначала проведем глубокий анализ по первому этапу программы инвестиционных квот. Если для государства он прошел с большим плюсом, если сегодня бизнес от изменений только выигрывает и все выполнено, что мы планировали, тогда будем думать над вторым этапом. В итоге Счетная палата просто положила регулятора на лопатки, занимаясь таким анализом.

В сентябре наш комитет Совета Федерации проводил совещание по второму этапу программы инвестквот. К этому времени у нас были обращения губернаторов всех основных рыбодобывающих регионов Дальнего Востока, по видео-конференц-связи в обсуждении участвовали представители субъектов Федерации — региональных парламентов, ассоциаций. Все они присутствовали, всех очень беспокоит эта тема. Дело в том, что на втором этапе к рыбным и крабовым квотам под инвестиции предложили еще добавить права на добычу моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Это, конечно, тревожит, ведь у нас есть поселки, где небольшие предприятия занимаются промыслом, например, морского ежа — этот ценный объект отправляется на экспорт, а за счет вырученных средств хозяйствующий субъект обеспечивает добычу рыб прибрежного комплекса, сдает уловы практически по себестоимости в близлежащие населенные пункты. Таким образом, выполняется социальная программа. Если права на промысел морепродуктов отправятся на аукционы, что будет с поселко- и градообразующими предприятиями, с малым и средним бизнесом, которые сегодня живут за счет работы на этих видах водных биоресурсов?

Летом я побывала в Охотском районе Хабаровского края — это труднодоступные территории. В таких местах градообразующие предприятия реконструируют дома, строят общежития, зимой занимаются уборкой снега, обеспечивают энергоснабжение. Такие организации делают все, чтобы жили эти поселки. В свое время благодаря первооткрывателям прирастали наши российские земли. Неужели мы теперь допустим, чтобы они опустели? Конечно, мы не должны бросать эти территории.

Поэтому нужно сегодня посмотреть, как выполняется первый этап квот под инвестиции, устранить недостатки программы, а потом думать над вторым этапом. Причем сделать так, чтобы никто не пострадал. Для нас, сенаторов, это тоже очень важная тема.

На правительственном часе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко подчеркнула, что до того как идти на новые изменения, нужно разобраться с результатами первого этапа.

— Вы упомянули, что надо решить сначала вопросы, связанные с первым раундом. Те же рыбаки Охотского района говорили, что из-за того, что минтай и сельдь сблокированы в один пакет квот, они не смогли включиться в программу.

— Они хотели и готовы были участвовать, но объединение в один пакет квот вылова минтая и сельди не дало такой возможности. Удаленность промысловых районов, закрытие морской навигации в период основной добычи минтая не позволяют в тех местах доставлять уловы на береговой завод. Поэтому, конечно, нужно предусмотреть в правовой базе разделение объектов промысла, чтобы у предприятий была возможность воспользоваться механизмов для строительства береговой переработки.

Регулятор и другие госорганы не должны только сидеть в своих кабинетах, ведь многие вещи из Москвы не видны и не понятны. Необходимо общаться с рыбаками, работать «на земле» — только тогда можно принимать законы, которые будут действовать на благо нашей великой Родины и наших предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

— Звучит критика в адрес бизнеса, но в целом ведь компании развиваются, вкладываются в производственную базу.

— Да, развитие отрасли очень хорошо демонстрировала рыбопромышленная выставка в Санкт-Петербурге, на которой я побывала в сентябре.

При этом мы не должны скрывать тех проблем, которые действительно существуют. Огромный процент рыбы добывается на Дальнем Востоке, отсюда рыбные грузы отправляются по всей стране. Но рыбопродукция в центральных регионах дорогая. Люди об этом говорят? Говорят. Подчас она не очень хорошего качества. Об этом тоже говорят. Но какие тут претензии могут быть к рыбакам? Их дело — принести стране уловы. Подчас рыба поступает на холодильник в порту, и у нее уже другой владелец, который занимается хранением, транспортировкой. Дальше в процесс включаются торговые сети и так далее. Необходимо идти по всей этой цепочке и смотреть, где у нас есть проблемы, а не «кошмарить» рыбаков. Надо решать все эти вопросы, чтобы конечный покупатель получал рыбу с небольшой наценкой, хорошего качества. Чтобы на столах россиян были рыбные блюда. Причем к каждой проблеме на пути доставки рыбы потребителю должен быть внимательный, профессиональный подход.

Мы — чиновники, правительство, парламентарии — должны каждый на своем уровне сделать все, чтобы бизнес жил спокойно. Я с глубоким уважением отношусь к рыбакам, это настоящие мужчины. Притом что труд у них тяжелейший, они большие молодцы. Надо им просто не мешать.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Октябрь 2022 г.