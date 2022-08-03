Рыбаки Охотского района сформировали наказы сенатору

Рыбохозяйственные предприятия северного Охотоморья озвучили самые проблемные для них вопросы сенатору Людмиле Талабаевой. Это второй этап программы инвестквот, сохранение льготы для градообразующих предприятий и строительство транспортно-рефрижераторного флота.

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева посетила рыбохозяйственные предприятия в Охотском районе Хабаровского края. Сенатора сопровождали председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«В первую очередь предприятия просили не торопиться с принятием законопроекта о втором этапе инвестиционных квот. Во втором этапе предполагается использовать 24% квот минтая и сельди. Однако никто из предприятий района не сможет участвовать во втором этапе по строительству береговых заводов. Во-первых, по финансовой причине, а во-вторых, вследствие того, что сельдь они добывают в прибрежной зоне, где минтай не ловится, а доставка уловов минтая по инвестквоте из восьми промысловых районов для переработки на новом заводе невозможна. Поэтому есть все основания опасаться, что в результате второго этапа местные предприятия лишатся квот и прекратят свою деятельность, а люди попросту уедут из района. Именно это они донесли до Людмилы Талабаевой», — рассказал Fishnews Георгий Мартынов.

По словам Ольги Булковой, помимо второго этапа инвестквот, местные рыбаки также озабочены сохранением льгот для градообразующих предприятий при взимании платы за пользование водными биоресурсами. Напомним, что этот вопрос обрел актуальность в связи с готовящимися поправками в Налоговый кодекс. Кроме того, для Охотского района значима также давно обсуждаемая отмена НДС при судоремонте.

«Это очень важный вопрос не только для Охотского судоремонтного завода, но и для всех рыбаков, потому что судоремонт — это смежная отрасль для рыбохозяйственного комплекса. Судоремонтных предприятий мало, отрасль находится в плачевном состоянии. Мы надеемся, что варианты отмены НДС прорабатываются, и хотелось бы, чтобы это решение было принято как можно раньше», — подчеркнула глава Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Кроме того, в районе надеются на обновление транспортно-рефрижераторного флота. В связи с отсутствием железнодорожной и автомобильной связи вывезти рыбную продукцию из Охотского района невозможно без транспортных рефрижераторов. «Для обновления рыбодобывающего флота государство предусмотрело ряд квот, однако для транспортных рефрижераторов их нет. Может быть, возможно использовать те же варианты льготирования строительства таких судов, что и при обновлении рыбодобывающего флота», — отметила Ольга Булкова.

Людмила Талабаева пообещала приложить все усилия, чтобы проблемы рыбаков были услышаны в министерских кабинетах, где рождаются законы.

«Отмечу, что Совет Федерации выступает против введения второго этапа инвестиционных квот. Мы проводили много совещаний, мы добивались полного анализа результатов первого этапа инвестиционных квот. Нельзя вводить второй этап инвестиционных квот, не оценив итоги первого. Иначе мы рискуем, что такие рыбацкие колхозы и артели, как в Охотском районе, просто умрут», — подчеркнула Людмила Талабаева.

По итогам поездки она намерена подготовить подробный отчет, в котором найдут отражение все проблемы, поднятые в ходе проведенных встреч, а также пути их решения.

«Всю полученную информацию, все выводы и предложения я доведу до сведения комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры», — отметила сенатор.

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