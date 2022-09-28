Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге отличились рекордами. По данным организаторов, на площадке побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира. Экспонентами стали четыре сотни компаний.

Какие проекты сегодня реализуют рыбопромышленные компании, на что делают основной упор, какие рынки считают для себя перспективными и что готовы им предложить? Ответы на все эти вопросы можно получить, побывав на выставке в Санкт-Петербурге. Здесь представляют продукцию для оптовых поставок и для розницы, рассказывают о развитии мощностей, новых решениях по упаковке и подаче рыбы и морепродуктов.

Группа компаний «Антей» привезла на выставку новинки для ритейла — филе наваги и камбалы, крабовую продукцию в потребительской упаковке. Это как раз те продукты, за которыми эксперты видят будущее рынка, — удобные в приготовлении и сохраняющие все полезные свойства рыбы и морепродуктов. В экспозиции холдинга можно было увидеть не только продукцию, но и интересные решения в сфере цифровизации бизнеса: для гостей демонстрировалась работа электронной торговой площадки.

Возможности выставки отрасль задействует и для развития кадрового потенциала: на стенде «Антея» побывали курсанты Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, популярностью пользуется формат коллективных региональных стендов. Он позволяет показать все возможности рыбного хозяйства той или иной территории. Так, Калининградскую область представляли рыбаки, переработчики, аквакультура. Экспозиция показывает, что рыбная отрасль региона, несмотря на непростую логистическую ситуацию, продолжает свою работу, прокомментировал руководитель группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

Стенды участников привлекали внимание интересной концепцией. Так, Русская рыбопромышленная компания при оформлении экспозиции сделала акцент на полезных свойствах белой рыбы. Группа представляла продукцию собственного производства, в том числе сурими. «Однозначно наш ориентир — глубокая переработка», — подчеркнули в РРПК. Упор был сделан и на судостроительную программу. Именно обновление флота поможет обеспечивать потребителя качественным продуктом, со всеми преимуществами работы со свежим сырьем, подчеркнули в компании.

Особое внимание в форумно-выставочной программе получила логистика. Российские компании представляли возможности, которые сегодня есть для доставки рыбной продукции. В этом направлении продолжает усиливаться холдинг «Норебо». Его терминал «Сероглазка» на Камчатке оказывает комплекс услуг по обработке судов, хранению рыбопродукции и ее отправке контейнерными партиями. При этом для удобства клиентов используется принцип «одного окна».

Осенью следующего года планируется обустроить причал длиной 280 метров с рабочими глубинами до 14 метров, рассказал генеральный директор компании «Норебо Логистика» Владимир Вальтер. Мощности терминала по рыбопродукции в компании намерены довести до 350 тыс. тонн в год. Аналогичный комплекс проектируется в Мурманской области — «Ударник» также будет работать с рыбопродукцией. Программа холдинга встраивается в планы государства по развитию Северного морского пути.

О своих логистических проектах рассказывал и Владивостокский морской рыбный порт. Компания в этом году ввела в строй новый холодильный комплекс более чем на 7 тыс. тонн единовременного хранения. С учетом трендов в доставке рыбной продукции в порту также организован контейнерный терминал. Собственный парк рефконтейнеров в ближайшее время вырастет на 100 единиц.

Логистические решения, безусловно, вызывают у профессиональной аудитории большой интерес, отметили в компании. Так, гости и участники выставки активно узнавали о возможностях нового холодильного склада в подмосковных Электроуглях на 10 тыс. тонн. Ввести его в эксплуатацию предполагается в начале 2023 года. «Владморрыбпорт» развивается как кластер, действующий в разных регионах.

Один из основных акцентов организаторы Seafood Expo Russia традиционно делают и на аквакультуру. Причем выставочная площадка помогает развивать контакты между предприятиями, которые занимаются рыбоводством, и теми, без чьей работы аквакультурное направление существовать не сможет. Здесь, как и в других сферах, идут изменения. Например, отмечается высокий спрос производителей кормов для рыбы на российскую рыбную муку и жир. О своих возможностях в этой сфере рассказывал Южно-Курильский рыбокомбинат: компания в этом году запустила на острове Кунашир завод по выпуску муки и жира.

Коммуникации — то, ради чего участвуют в выставках. В нынешних условиях особенно важен обмен информацией. Людей интересует, что будет со стабильностью поставок рыбы и, конечно, интерес вызывает сам бренд, отметили в Defa group. Для своих гостей компания организовала дегустации и мастер-классы, на выставочной площадке консультировали закупщики и отдел продаж.

Судостроение, оборудование и инжиниринг, производство орудий лова, банковские услуги, информационная поддержка и многое другое — организаторы Seafood Expo Russia придерживаться концепции собрать на одной площадке все, что нужно для успешной работы отрасли.

Круглые столы и сессии позволили экспертам обсудить темы логистики, судостроения, кадрового и научного обеспечения рыбной промышленности, производства и продвижения рыбопродукции. Деловая программа — это дополнительная возможность узнать позицию регулятора по перспективам отрасли, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Востребована зона «Ритейл Центра», позволяющая поставщикам напрямую пообщаться с торговыми сетями. Интересны были и такие активности, которых раньше не было. Например, «Витрина новинок».

Форум и выставка в Санкт-Петербурге уже зарекомендовали себя как хорошая площадка для работы, остался доволен мероприятиями руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Отраслевой выставочный оператор — компания Expo Solutions Group — сообщил, что уже работает над новыми возможностями для предприятий российского рыбопромышленного комплекса.

В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Северной столице проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2022 г.