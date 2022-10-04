Валентина Матвиенко призвала быть с рыбной отраслью поделикатней

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов поступают отрицательные оценки регионов. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что поддерживать инициативу, против которой все рыбацкие территории, сенаторы не будут.

По законопроекту о новом перераспределении квот спикер Совета Федерации высказалась на правительственном часе. Перед сенаторами выступал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в палате регионов присутствовал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что по принятию закона о втором этапе идет «спешная работа». Между тем все рыболовецкие регионы прислали отрицательные отзывы на законопроект, и надо учитывать перспективы уже действующих предприятий. «Сейчас не время разрушать то, что работает», - подчеркнула председатель верхней палаты парламента и призвала действовать «поделикатней». «Нельзя действовать так нахраписто, топором, не проанализировав то, что уже сделано», - сказала она.

Если какие-то конкретные компании нарушают законодательство, надо принимать меры. «Но забирать у эффективно работающего бизнеса и на аукцион выставлять, потому что так кому-то хочется, - это неправильно. Это не по-государственному», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила о необходимости учитывать позицию территорий, сообщает корреспондент Fishnews. «Если все рыболовецкие регионы против этого закона, я хочу вас заверить, что мы не сможем принять этот закон», - заявила председатель Совета Федерации.

Спикер СФ призвала регулятора встречаться с рыбаками и обратила внимание, что предприятия готовы в том числе увеличивать налоговую отдачу.

Прежде чем идти на новые изменения, необходимо разобраться с результатами первого этапа. «Если все признают, что он был эффективным и поэтому надо следующий этап, мы с вами согласимся. Но пока мы так сказать не можем. И, я думаю, вы так не можете», - обратилась спикер СФ к разработчикам проекта.

Она сделала акцент и на том, что надо учитывать и нынешние реалии, чтобы не навредить и не разрушить то, что уже работает. Валентина Матвиенко поручила министру сельского хозяйства взять вопрос на контроль.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews