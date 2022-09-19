Совфед предлагает не форсировать второй этап инвестквот

Расчеты разработчиков законопроекта о втором этапе инвестквот противоречат оценкам регионов, указали участники совещания в Совете Федерации. Сенаторы рекомендовали доработать документ с учетом позиций субъектов РФ и бизнес-сообщества, а также изменившихся экспортных возможностей отрасли.

Концепция резонансного законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционах по квотам на вылов крабов и других ценных видов беспозвоночных 16 сентября вновь обсуждалась в стенах Совета Федерации. На этот раз — для подготовки официального отзыва верхней палаты парламента на законодательную инициативу правительства, уточнил первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин.

Разработчик законопроекта — Минсельхоз — связывает со вторым этапом большие ожидания. По словам статс-секретаря — замминистра Ивана Лебедева, основной задачей является обеспечение дальнейшего поэтапного обновления производственных фондов рыбохозяйственного комплекса.

По данным министерства, первый этап программы инвестквот привел к росту инвестиций в отрасль на 50%. В рамках инвестиционных контрактов бизнес обязался построить 64 рыболовных судна и 25 заводов, а также 41 краболов — в привязке к результатам квотных аукционов. Как сообщает корреспондент Fishnews, на втором этапе Минсельхоз рассчитывает на строительство еще 30 рыболовных судов, 8 заводов и «до 30 иных объектов переработки и хранения водных биоресурсов», а продолжение крабовых аукционов подразумевает пополнение флота 35 краболовами.

Однако в реальности за пять лет реализации программы верфи сдали только 6 рыболовных судов и 3 краболова — таким образом, обновлено менее 1% флота, рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. По его словам, риск невыполнения целей первого этапа высок: новые суда строятся слишком медленно, запуск береговых заводов не привел к существенному увеличению объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, эффективность крабового промысла после аукционов не повысилась, как не появилось и новых игроков. Такая разница между ожидаемыми и фактическими результатами позволяет усомниться в действенности инвестквот как формы поддержки отрасли.

По оценке Счетной палаты, второй этап и особенно расширение квотных аукционов могут привести к потере ресурса предприятиями малого и среднего бизнеса, а также к росту цен на рыбопродукцию на внутреннем рынке. Хотя в Росрыболовстве этих опасений не разделяют. По словам замглавы федерального агентства Хасана Лихова, расширение на втором этапе линейки судов и заводов, участвующих в программе, обеспечит «возможность равного доступа для инвесторов с различными финансовыми возможностями».

Представитель Росрыболовства указал, что для участия малого и среднего бизнеса в аукционах, которые призваны принести дополнительный доход в бюджет, нет никаких ограничений, а гребешки, трубачи, морские ежи и трепанги являются высокомаржинальными, экспортоориентированными объектами промысла. «Соответственно, пользователи, которые осуществляют данный вид промысла, обладают необходимыми финансовыми ресурсами для участия в аукционах», — заявил Хасан Лихов.

Увеличить доходы бюджета, причем не только федерального, можно и без аукционов — например, путем повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, высказал мнение президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «За 11 лет, оставшихся в соответствии с договорами, можно при увеличении ставок сбора собрать 142 млрд рублей: в бюджет Приморского края — 18 млрд рублей, в бюджет Камчатского края — 13 млрд рублей, в бюджет Сахалинской области — 18 млрд рублей», — привел расчеты глава ассоциации.

ВАРПЭ также предложила ввести норму, в соответствии с которой действующие пользователи крабовых квот будут обязаны строить краболовные суда на российских верфях. По оценке объединения, на Дальнем Востоке речь может идти примерно о 39 краболовах. Об альтернативных механизмах привлечения инвестиций в рыбохозяйственный комплекс — помимо инвестквот — на совещании также говорили представители Камчатского края и других регионов.

Андрей Яцкин призвал всех участников многомесячной дискуссии прислушаться друг другу и найти компромисс. «Пока такое ощущение, что говорит немой с глухим», — охарактеризовал он диалог правительства с бизнесом и руководством субъектов РФ. В частности, сенатор обратил внимание на отсутствие в докладе Росрыболовства информации об отношении к законопроекту рыбацких регионов. Более того, в финансово-экономическом обосновании утверждается, что реформа не приведет к снижению доходов региональных и муниципальных бюджетов. «Вместе с тем в позициях регионов написано с точностью до наоборот», — подчеркнул первый зампред СФ.

Экспортные возможности для российских морепродуктов в 2022 г. также сильно изменились, и Росрыболовству вряд ли стоит ссылаться на показатели выручки и рентабельности 2020–2021 гг., указал Андрей Яцкин. Он также напомнил о недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме Владимира Путина, который заявил о необходимости гармоничного и сбалансированного развития инфраструктуры территорий.

Инвестиционные механизмы в законе о рыболовстве уже учитывают баланс интересов прибрежных регионов, поскольку инвесторы должны быть зарегистрированы на территориях, прилегающих к Северному или Дальневосточному бассейну, возразил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Влияние законопроекта на малый бизнес он назвал преувеличенным, поскольку на промысле минтая и сельди доля таких предприятий невелика. В крабовом сегменте, по его словам, малые и средние предприятия аффилированы с крупными холдингами, которые таким образом оптимизируют налоги.

Однако в случае с аукционной продажей 100% квот на вылов гребешков, трубачей и прочих «моллюсков» малый и средний бизнес пострадает по умолчанию, предупредил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Сейчас добычу ценных видов беспозвоночных на Сахалине и Курилах ведут около 40 предприятий. Если эти квоты, объем которых Росрыболовство оценивает в 25 тыс. тонн, будут распределены на 5 лотов и выставлены на торги, как минимум 35 из 40 компаний лишатся ресурса даже чисто математически.

Параметры первого этапа позволили участвовать в инвестпроектах далеко не всем рыбакам, напомнила член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Она привела пример с предприятиями Охотского района Хабаровского края, которые ведут промысел сельди, — они не смогли подать заявку на строительство завода, поскольку под него выделялся пакет связанных квот минтая и сельди.

«Нам очень внимательно нужно слушать регионы и, самое главное, не навредить. Куда мы спешим? Давайте мы первый этап проанализируем, посмотрим, что на первом этапе мы не доделали, что не додумали, что не досмотрели, а потом будем думать над вторым этапом», — предложила Людмила Талабаева.

Раз цели первого этапа не достигнуты, то зачем спешить и запускать второй этап ровно с той же концепцией, выразил аналогичное мнение исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. Он отметил, что финансово-экономические предпосылки, которые закладывались в основу законопроекта, давно изменились, но никакой защиты инвестора этот механизм не предусматривает.

При этом финансовое состояние предприятий рыбной отрасли уже вызывает вопросы у банков — ведь обновление флота финансируется за счет заемных денег, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. «Кредиторская задолженность по итогам первого квартала текущего года — 130 млрд рублей, — привел он тревожные цифры. — Тем не менее предлагается незамедлительно принять законопроект и начать второй этап, который, по некоторым оценкам, будет как минимум в два раза дороже для отрасли».

Подводя итоги обсуждения, первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин подчеркнул, что первый этап инвестквот провалился с точки зрения исполнения судостроительных задач. При этом до сих пор не решены вопросы с закредитованностью верфей, модернизацией их технических возможностей, с альтернативными поставками комплектующих, с банковскими гарантиями и т.д.

«Но решать-то их надо перед тем, как готовить этот закон, вторую часть», — заявил сенатор. Он добавил, что в проект решения комитета будет включено обращение к депутатам Госдумы с просьбой не форсировать рассмотрение законопроекта без анализа заключения Счетной палаты. Напомним, окончательные выводы контрольного органа об эффективности первого этапа инвестквот планируется представить на коллегии Счетной палаты 20 декабря.

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