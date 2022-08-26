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Аудитор Счетной палаты Сергей МАМЕДОВ

В Счетной палате критически оценивают результаты «квотной реформы»

Счетная палата рассчитывает рассмотреть итоги проверки влияния на отрасль квот под инвестиции на коллегии 20 декабря. Но предварительная оценка уже позволяет говорить о серьезных проблемах в реализации программы, заявил аудитор Сергей Мамедов на совещании в Госдуме.

По поручению парламента Счетная палата продолжает проводить проверку по механизму квот под инвестиции. Об этом аудитор Сергей Мамедов сообщил на совещании, которое проводил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Обсуждение было посвящено нашумевшему законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов.

В контрольном мероприятии также участвуют контрольно-счетные органы прибрежных территорий — Мурманской, Архангельской областей, Камчатки и Хабаровского края. По итогам должна быть дана комплексная оценка влияния механизмов квот под инвестиции на финансово-экономическое состояние отрасли в регионах. «Итоговые документы контрольного мероприятия планируется рассмотреть на коллегии Счетной палаты 20 декабря этого года», — проинформировал Сергей Мамедов.

По его словам, уже проведены проверки в отношении Минсельхоза, Минпромторга и Росрыболовства, а также одного из основных инвесторов Камчатского края. Завершаются проверки на региональном уровне.

Как и в апреле в Совете Федерации, аудитор критически высказался о первом этапе изменений. Оценки пока предварительные, но уже можно констатировать значительные проблемы в реализации программы, заявил представитель Счетной палаты.

Далее он ссылался прежде всего на темпы, сообщает корреспондент Fishnews. Из 129 инвестиционных проектов, запланированных в первую волну, выполнено 30. С запуском береговых заводов ситуация оценивается как относительно благополучная, а вот со строительством судов, по словам аудитора, «дела обстоят гораздо хуже».

Из 105 запланированных единиц флота построено 9 (6 под рыбные инвестквоты и 3 краболова). «По 20 рыболовным судам, по словам представителя СП, строительство не начато даже с учетом переноса сроков. В части краболовных судов завершена реализация всего 3 из 41 проекта, при том что строительство 40 судов должно быть завершено к 2025 году, а одного — к 2026-му», — привел цифры аудитор.

За пять лет реализации программы обновлено менее 1% отечественного рыбопромыслового флота — такой акцент сделал Сергей Мамедов. Он заявил, что в связи с невозможностью продолжить серийное строительство, начатое в рамках первого этапа, ряд заказчиков и верфей рассматривают вопрос о прекращении и расторжении судостроительных контрактов.

Аудитор напомнил о задаче, которая стоит по импортозамещению на рынке оборудования для судов. «Правда, для этого требуется разработать проекты данного оборудования и внедрить его в серийное производство. Кроме того, дальнейшее выполнение заказов от рыбаков на отечественных судоверфях будет во многом зависеть от того, насколько оперативно с участием государства удастся решить и технологические, и финансово-экономические проблемы», — заявил Сергей Мамедов.

Он сослался на то, что кредиторская задолженность рыбохозяйственных организаций увеличилась за период реализации первого этапа программы инвестиционных квот в три раза и составила на 1 января нынешнего года 112,2 млрд рублей. Помимо дополнительных расходов по кредитам, предприятия также отвлекают от текущей деятельности значительные средства на техсопровождение проекта и продление банковских гарантий.

«Как мы уже отмечали, контрольное мероприятие завершится в конце года, но уже сейчас мы отмечаем риски того, что цели первого этапа программы инвестквот достигнуты не будут», — заявил Сергей Мамедов.

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