Законопроект по второму этапу квот под инвестиции: что предусмотрено

На рассмотрение в Государственную Думу поступил проект изменений федерального закона о рыболовстве. Что вошло в нашумевший документ — в обзоре Fishnews.

Правительство направило в Госдуму проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Текст документа размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Разработчики проекта предлагают запустить на Дальневосточном бассейне второй этап программы квот вылова на инвестиционные цели. Но если в первом раунде объемы выделялись тем, кто построил промысловое судно на российских верфях либо перерабатывающий береговой завод, то теперь планируется изменить формулировки и закреплять доли квот под строительство судов или «рыбоперерабатывающих комплексов». Последние должны включать береговые предприятия и промысловые суда отечественной постройки.

На «квоты добычи на инвестиционные цели — 2022» (это термин из законопроекта) предполагается дополнительно отвести 20% разрешенных для освоения объемов. Еще 4% объема допустимого улова, рассчитанного для инвестквот, пойдет участникам первого этапа программы на Дальневосточном бассейне. Авторы законопроекта объясняют такое донаделение необходимостью поддержки инвесторов.

Регулятор предложил продолжить и практику крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Определение видов крабов и районов промысла, по которым будет использоваться такой механизм, планируется оставить за правительством. Кабмин должен установить и перечень объектов инвестиций, которые обязуются построить победители аукционов (в первую волну это были суда, в части второго этапа речь шла и о других вложениях). При этом сохраняется принцип: если компания победила на аукционе, она может осваивать объемы, не дожидаясь завершения строительства.

Опыт крабовых торгов новый законопроект распространяет и на другие виды водных беспозвоночных. Сокращенно новый вид квот предложено называть «квоты добычи (вылова) моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях». Правительство, согласно законопроекту, должно определить, на какие виды водных биоресурсов и в каких районах промысла распространится новшество. По этим объектам на торги отправится весь объем. Кабмин установит, что должны будут построить победители аукционов. Если торги пройдут до 1 ноября, то осваивать приобретенные объемы можно будет уже со следующего года.

В пояснительной записке разработчики законопроекта ссылаются на то, что при «историческом принципе» распределения квот не было мер стимулирования привлечения инвестиций, указывают и на небольшие объемы поступлений от сбора за пользование водными биоресурсами. Изменения, объяснили авторы проекта, подготовлены «в целях обновления основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов».

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после дня официального опубликования. Исключения сделаны для положений по второму этапу инвестквот в части флота, крабовых аукционов и для изменений по другим водным беспозвоночным: здесь срок вступления в силу — с 1 января 2023 г.

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