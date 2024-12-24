Целый ряд компаний рыбной отрасли включился в программу, когда права на добычу предоставляются в обмен на строительство инвестиционных объектов на закрепленных государством условиях. Однако в новых обстоятельствах из-за слишком тяжелой экономики часть инвестпроектов рыбопромышленники вынуждены будут прекратить, считают в Сбербанке. Об этом в интервью Fishnews рассказал исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Александр Панов.

— В 2017 году в стране была запущена программа инвестиционных квот, предусмотревшая предоставление прав на промысел, в первую очередь — рыбы. Затем механизм «квоты под инвестиции» распространили на краба. Для участия в программе компании активно привлекали банковское финансирование. Однако условия работы с момента запуска механизма серьезно изменились. Как вы оцениваете «самочувствие» инвесторов на нынешнем этапе? И как банк оценивает перспективы реализации проектов?

— Действительно, «Сбер» финансировал значительную часть инвестиционных проектов в рамках обоих механизмов. И на старте, и в настоящее время «инвестиционные» квоты кажутся нам правильным механизмом, который призван, в первую очередь, обновить устаревающие производственные мощности флота, а также создать береговую переработку. Многие рыбопромышленники также приняли новые правила и пошли в эту историю. К сожалению, большинство проектов в области судостроения так и остаются на стапелях, хотя по первоначальным планам весь пул инвестпроектов первой волны уже должен был быть завершен. И это первое существенное «ухудшение» в оценке экономики подобных проектов.

Вместо инвестиционной фазы в два-три года мы получили долгострои длительностью в пять-семь лет, а это означает невозможность использовать новый флот для промысла и получения прибыли.

При этом абсолютно все компании обслуживали кредиты и не допускали дефолтов по таким обязательствам.

Затем рыбопромышленники стали получать предложения об изменении стоимости строительства, и нам известны кейсы, где такое увеличение также принималось со стороны заказчиков, так как иных источников для оплаты строительства у верфей не было — а это рост первоначального бюджета, который необходимо закрывать либо собственными средствами компании, либо новым привлечением кредитов. И если в 2018 году компании имели возможность привлечь финансирование в иностранной валюте под достаточно комфортную процентную ставку, то теперь такой возможности нет — нужно привлекать кредит под коммерческую рублевую ставку, т.к. механизмы льготного кредитования для рыбопромышленников на цели строительства флота отсутствуют. И это следующий существенный фактор в оценке состоятельности проектов.

Еще один фактор, который не был учтен при принятии инвестиционных решений, — это рост фискальной нагрузки на отрасль через сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов и таможенные пошлины на экспорт.

Если учесть только эти три фактора, то станет понятно, что большинство проектов уже не соответствует тем требованиям, которые предъявлялись к ним в соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2023 года № 1287:

- чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта имеет положительное значение (больше либо равно нулю);

- внутренняя норма доходности составляет не менее 10%;

- простой срок окупаемости проекта составляет не более 10 лет.

Важно отметить, что изменения произошли не по вине рыбопромышленников, но именно они будут нести ответственность через механизм банковских гарантий, обеспечивающих реализацию проектов. Насколько справедливо «штрафовать» инвесторов — вопрос дискуссионный. Но, несмотря на это, мы видим, что часть инвестиционных проектов рыбопромышленникам придется прекратить из-за слишком тяжелой экономики в новых обстоятельствах.

— Результаты рыбной отрасли напрямую зависят от состояния ресурсной базы. В связи с этим компании с более широким набором объектов промысла, возможно — с охватом нескольких рыбохозяйственных бассейнов в работе, это более желанный клиент для банков?

— Безусловно, это еще один фактор, который пока негативно влияет на текущую ситуацию.

В своей работе мы всегда оценивали природно-климатические риски как наименее контролируемые. Диверсификация по ресурсной базе, конечно, позволяет нивелировать ситуации, связанные с общим допустимым уловом (ОДУ) и промысловой обстановкой. Но сегодня даже работа в разных бассейнах и на разных видах водных биоресурсов не дает комфорта. По всем основным объектам промысла есть свои сложности: на севере второй год подряд серьезное сокращение квот по треске (в совокупности квота сократилась почти в два раза), по минтаю на Дальнем Востоке квота растет, но цена на продукцию находилась в этом году на уровне 900-1000 долларов с базисом поставки CFR China (исторически минимальная цена; ниже на ̴260 долларов от медианного уровня цены за последние пять лет), по крабам Северного бассейна закрыты традиционные рынки сбыта.

— ЦБ уже обратил внимание на риски кредитования крупных компаний. Видите ли вы угрозы для устойчивости заемщиков в рыбной отрасли?

— В отрасли с 2018 года было несколько волн инвестиционной активности (инвестиционные квоты первого и второго этапа, крабовые аукционы), которые формировали долгосрочные обязательства компаний по кредитам банков. По состоянию на 1 октября текущего года задолженность по кредитам компаний с ОКВЭД «03-Рыболовство и рыбоводство» оценивается ЦБ на уровне 623,6 млрд рублей (за последние два года портфель вырос в два раза). Большая часть этих обязательств — это долгосрочные кредиты с длительными сроками погашения. В то же время если ранее показатель Долг/Ebitda по компаниям отрасли редко превышал значение 5, то в текущих условиях мы фиксируем значительное ухудшение этого показателя. Многие компании действительно находятся в условиях «напряженного» cash-flow и предпринимают шаги по оптимизации затрат. Именно по этой причине вероятность дальнейшего отказа от реализации ранее заявленных инвестиционных проектов высокая. С учетом оптимизации затрат, мы не прогнозируем дефолтов при сохранении текущих внешних факторов.

— Банковское сообщество участвует в обсуждении механизмов регулирования отрасли. Какими, на ваш взгляд, могут быть меры поддержки и развития рыбохозяйственного комплекса — как финансового, так и нефинансового характера — со стороны государства?

— Мы как основной банк, финансирующий отрасль, (наш портфель превышает 500 млрд рублей) активно взаимодействуем с Росрыболовством и оперативно предлагаем решения, позволяющие сохранять финансовую стабильность компаний отрасли. Часть наших предложений уже учтена регулятором: продлены сроки строительства краболовов 1-й волны и сформированы поручения на проработку вопроса увеличения сроков строительства флота по инвестиционным квотам. В своем последнем обращении мы также предложили дополнительные меры поддержки рыбаков:

- отказ от взимания экспортной пошлины по всем видам водных биоресурсов и продукции;

- внедрение механизма льготного оборотного и инвестиционного кредитования;

- сокращение всех видов штрафов, взимаемых с пользователей водных биоресурсов (речь идет об участниках программы квот под инвестиции — прим. ред.), или предоставление рассрочки для их выплаты;

- предоставление рассрочки при перезаключении договоров пользования РЛУ.

Работа по этим предложениям еще ведется, и мы надеемся на то, что позиция банка будет принята во внимание и это позволит рыбопромышленникам продолжить реализацию судостроительных проектов.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Декабрь 2024 г.