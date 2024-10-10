Утвержден ОДУ на 2025 год

Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов в морских районах промысла на предстоящий год. Приказ определяет, сколько можно будет добыть в рамках разных видов рыболовства.

Минсельхоз выпустил важный для организации промысла документ. ОДУ на 2025 г. во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне, на континентальном шельфе РФ и в Каспийском море утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 2 октября 2024 г. № 567. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ появился в одной из правовых систем.

Традиционно общий допустимый улов определен для разных рыбохозяйственных бассейнов. В том числе для Дальневосточного. ОДУ такого важного объекта российского рыболовства, как минтай, на 2025 г. составляет 2,46 млн тонн. При этом в северной части Охотского моря разрешено к добыче около 1 млн тонн: по 361,8 тыс. тонн в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах и 281,4 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзоне (между камчатскими подзонами допустимо перераспределение без превышения суммарной цифры).

Напомним, что ОДУ минтая по Дальневосточном бассейну на нынешний год составил более 2,295 млн тонн.

Приказом определен общий допустимый улов на 2025 г. также сельди, трески, крабов и других важнейших объектов российского промысла.

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