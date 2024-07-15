Краболовам добавили два года на постройку флота

Правительство продлило максимальные сроки строительства судов под крабовые квоты. При этом для пролонгации потребуется банковская гарантия в размере не менее 1 млрд рублей.

В требования к проектам, которые реализуются под квоты вылова крабов, внесены изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство предусмотрело возможность продления максимальных сроков строительства судов с пяти до семи лет.

При этом для пролонгации нужно будет выполнять определенные условия. Во-первых, продление должно быть согласовано с Минпромторгом и Росрыболовством. Во-вторых, заказчик судна должен будет предоставить в качестве обеспечения реализации проекта банковскую гарантию в размере не меньше 1 млрд рублей. Постановление правительства предусматривает требования к такой гарантии.

Новый документ уже вступил в силу. При этом возможность продления предусмотрена только для договоров на доли квот, заключенных до вступления в силу базового постановления правительства от 22 июля 2023 г. № 1191, то есть до 25 июля 2023 г.

Разработчики изменений объясняли необходимость пролонгации задержками строительства флота, возникшими в условиях санкций. В отраслевом сообществе отмечали, что продление — необходимая мера.

Ранее решение об увеличении предельных сроков реализации инвестпроектов правительство приняло по «рыбным» инвестиционным квотам.

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