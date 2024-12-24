Участникам программы инвестквот хотят добавить времени на строительство

Минсельхоз представил проект постановления о продлении предельных сроков реализации проектов под инвестиционные квоты. Это необходимо для того, чтобы участники программы могли достроить суда.

Проект изменений к требованиям, установленным постановлением правительства от 7 августа 2023 г. № 1287, размещен для оценки регулирующего воздействия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается возможность продления срока реализации инвестпроекта свыше 8 лет, но в пределах 12 лет. Предусматривается, что пролонгация будет осуществляться по решению комиссии, которая занимается в рамках программы отбором инвестпроектов. При этом в комиссию должно предоставляться заключение Минпромторга с обоснованием увеличения срока. Также участник договора должен предоставлять обеспечение реализации проекта.

До этого, в мае 2022 г., правительство уже увеличивало предельные сроки выполнения обязательств инвесторов — с шести до восьми лет.

Инвесторы столкнулись с объективными, не зависящими от них сложностями, и ряд проектов по строительству судов выходят за рамки 8 лет, говорится в пояснительной записке к проекту нового постановления.

Новые сроки позволят решить вопросы «о перепроектировании судов в отсутствии возможности использовать зачастую авансированное западное оборудование, а также о нахождении (замене) производственных площадок по достройке отдельных судов», сказано в сопроводительных материалах.

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