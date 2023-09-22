Экспортные пошлины привязали к курсу валюты

Правительство предусмотрело гибкие ставки вывозных таможенных пошлин для целого ряда товаров, в том числе для рыбы и морепродуктов. Показатели для расчета увязываются с курсом доллара к рублю. Публиковать ставки будет Минэк.

Постановлением от 21 сентября 2023 г. № 1538 вводится система гибких экспортных пошлин на широкий список товаров. Новые показатели для расчета начнут действовать с 1 октября. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка, заявили в пресс-службе правительства.

Ставки привязываются к курсу валюты. Так, при среднем значении за период мониторинга курса доллара более 95 рублей включительно ставка будет 7%, при курсе менее 80 рублей — нулевой. Предполагается, что гибкие пошлины будут действовать до конца 2024 г.

В список товаров, упомянутых в постановлении, вошла и группа 03 ТН ВЭД ЕАЭС «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотренные новым документом пошлины не будут применяться в отношении товаров, для которых ставки определены постановлением от 27 ноября 2021 г. № 2068.

Публиковать ставки на своем сайте будет Министерство экономического развития.

Среднее значение должно определяться как среднеарифметическое значение курса доллара к рублю, устанавливаемого Центробанком, за все дни в периоде мониторинга (с 26-го числа одного месяца по 25-е другого). Размещать информацию о ставках Минэкономразвития должно не позднее 26-го числа, а если дата выпадает на нерабочий день, то не позднее первого рабочего дня после завершения периода мониторинга.

Для определения ставок на октябрь 2023 г. точкой отсчета станет 26 августа, а опубликовать информацию о ставках Минэк должен не позже 27 сентября текущего года.

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