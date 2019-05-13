Новости
Краб-стригун бэрди

Закон о крабовых аукционах вступил в силу

Федеральный закон, предусматривающий изменение принципов доступа к промыслу крабов, вступил в силу 12 мая. Для его реализации должен быть принят ряд постановлений правительства.

Резонансные изменения федерального закона о рыболовстве были официально опубликованы 1 мая. Особый порядок для этого документа не предусмотрен, поэтому по общему правилу он вступил в силу 12 мая.

Введен новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Договоры на доли квот будут заключаться по результатам аукционов. Проводить торги планируется в электронной форме.

Право на добычу будет предоставляться на 15 лет. При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России. Перечень таких объектов, требования к ним должно установить правительство.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил в апреле, что аукционы ожидаются в конце лета – начале осени.

Новый закон предусматривает принятие ряда правовых актов. Федеральное агентство по рыболовству в апреле представило их концепцию, других предложений для обсуждения пока не поступало, сообщили Fishnews в отраслевых объединениях.

Предложенная подзаконная база вызвала большое количество вопросов, в том числе по контролю выполнения инвестиционных обязательств, самой процедуре аукционов.

Делегаты и участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса в итоговом решении подчеркнули, что проекты нормативных правовых актов обязательно должны пройти процедуру оценки регулирующего воздействия.

Напомним, что процедура ОРВ помогает определить и оценить возможные позитивные и отрицательные последствия принятия проекта акта, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.