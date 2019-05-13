13 мая 2019 года

Закон о крабовых аукционах вступил в силу

Федеральный закон, предусматривающий изменение принципов доступа к промыслу крабов, вступил в силу 12 мая. Для его реализации должен быть принят ряд постановлений правительства.

Резонансные изменения федерального закона о рыболовстве были официально опубликованы 1 мая. Особый порядок для этого документа не предусмотрен, поэтому по общему правилу он вступил в силу 12 мая.

Введен новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Договоры на доли квот будут заключаться по результатам аукционов. Проводить торги планируется в электронной форме.

Право на добычу будет предоставляться на 15 лет. При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России. Перечень таких объектов, требования к ним должно установить правительство.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил в апреле, что аукционы ожидаются в конце лета – начале осени.

Новый закон предусматривает принятие ряда правовых актов. Федеральное агентство по рыболовству в апреле представило их концепцию, других предложений для обсуждения пока не поступало, сообщили Fishnews в отраслевых объединениях.

Предложенная подзаконная база вызвала большое количество вопросов, в том числе по контролю выполнения инвестиционных обязательств, самой процедуре аукционов.

Делегаты и участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса в итоговом решении подчеркнули, что проекты нормативных правовых актов обязательно должны пройти процедуру оценки регулирующего воздействия.

Напомним, что процедура ОРВ помогает определить и оценить возможные позитивные и отрицательные последствия принятия проекта акта, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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