Треска и пикша обещают рыбакам непростые времени

Россия и Норвегия установили общие допустимые уловы совместно управляемых запасов рыб на 2025 г. В российском отраслевом сообществе обращают внимание на существенное снижение по треске и сокращение по пикше — важнейшим для рыболовства на Северном бассейне объектам.

Общий допустимый улов северо-восточной арктической трески на 2025 г. установлен в 340 тыс. тонн. Это на 25% ниже, чем на текущий год, и, по информации норвежских источников , самый низкий уровень с 1991 г. Российская квота — 144 436 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

ОДУ пикши на 7,8% ниже уровня 2023 г. и составил 130 тыс. тонн, квота России — 52 468 тонн.

Допустимые уловы морского окуня-клювача и палтуса синекорого снижены до 67 191 тонны (на 4%) и 19 тыс. тонн (на 10,6%) соответственно. Квота России — 14 094 тонны окуня и 7 875 тонн палтуса.

При этом решено не осуществлять в 2025 г. промысел мойвы Баренцева моря, общий допустимый улов которой в 2024 г. составил 196 тыс. тонн.

«Существенное снижение ОДУ трески, а также снижение по пикше, вызванное естественными причинами, означает, что рыбной отрасли на Северном бассейне нужно готовиться к непростым годам, так как расходы компаний растут, а ресурсная база снижается», — заявил член совета АСРФ, заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников, участвовавший в работе 54-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК).

Научная рекомендация о нулевом вылове мойвы стала неожиданностью для многих, отметил Сергей Сенников.

«Видимо, изменения в экосистеме Баренцева моря оказали такое влияние на этот запас. Это лишний раз подтверждает, что необходимы дополнительные научные исследования, чтобы понять, что происходит с запасами», — считает он.

ОДУ морского окуня сократился всего на 2 973 тонны, что говорит о хорошем состоянии этого запаса, а допустимый улов синекорого палтуса претерпел не столь сильное снижение, как опасались рыбаки, отметили в ассоциации. Но существенно компенсировать снижение квот трески и пикши, а также нулевой вылов мойвы это не позволит.

Дополнительно Россия получит возможность выловить в водах Норвегии 4 200 тонн морских окуней (прилов и прямой промысел) и 12 200 тонн сайды в качестве прилова.

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